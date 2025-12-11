España oficializa en la OIT la ratificación de su convenio de protección de la maternidad

Ginebra, 11 dic (EFE).- La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, celebró este jueves un encuentro en Ginebra con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, en el que depositó en nombre de España el instrumento de ratificación del Convenio sobre la Protección de la Maternidad.

España se consolida así como el país que más instrumentos de este tipo ha ratificado ante la OIT, con 140 convenios y un protocolo, de los cuales 88 están en vigor.

Es además el 45º Estado miembro de la organización que ratifica este convenio, que según destaca la OIT «enfoca la protección de la maternidad de manera integral, permitiendo a las mujeres trabajadoras conciliar su vida familiar y laboral de manera exitosa».

Según declaró Díaz a EFE poco antes de la ceremonia, «España cumple a día de hoy con este convenio y con la legislación europea en materia de prestaciones por maternidad y por cuidados».

«Somos hoy uno de los países de todo nuestro entorno que goza de mayor protección en esta materia y con mayor tiempo retribuido, de acompañamiento al cuidado de nuestros menores. Y seguimos ganando derechos en este sentido», subrayó la vicepresidenta segunda. EFE

