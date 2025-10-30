España ofrece a Jamaica un hospital de campaña tras la devastación del huracán Melissa

2 minutos

París, 30 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ofreció este jueves a Jamaica un hospital de campaña, tras la devastación causada por el huracán Melissa en la región del Caribe.

El Gobierno español ha ofrecido «un hospital (de campaña) a Jamaica y lo haremos en Gaza en cuanto podamos», manifestó Albares durante su intervención en el Foro de la Paz de París, en un panel dedicado a la protección del Derecho Internacional en el mundo.

Tras el anuncio del jefe de la diplomacia española, el Ministerio de Exteriores precisó que «en respuesta a las necesidades médicas expresadas por Jamaica» se ha ofrecido «a través de la Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)» un hospital de campaña ‘START’ (cuyas siglas en inglés se traducen como Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias).

Este tipo de estructura, compuesta principalmente por personal sanitario, expertos en agua y saneamiento y logistas, cuenta con capacidad quirúrgica, así como de hospitalización para un total de 20 pacientes.

El huracán ha provocado inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras de Jamaica, donde muchas familias se encuentran incomunicadas. Se han registrado al menos cuatro muertes y 500.000 personas no tienen acceso a la electricidad.

En la zona del Caribe, otros países han resultado también azotados por el huracán, como Haití (23 muertos), Panamá (cuatro) y uno en República Dominicana.

En su intervención en el Foro de París, que celebra su octava edición, Albares destacó la «coherencia» de la política exterior española al tratar de la misma manera conflictos como el de la invasión rusa en Ucrania y la de Israel en Gaza.

«No tenemos una política de doble vara de medir», aseguró el titular de Exteriores de España, quien dijo que la «bilateralidad» no es la solución para resolver los conflictos actuales y sí «la multilateralidad». EFE

atc/cat/ess