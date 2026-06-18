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España ofrece a la OTAN tanqueros, cazas y fragata para cumplir con reparto de cargas

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Bruselas, 18 jun (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, anunció este jueves que ha ofrecido a la OTAN otros tres tanqueros, ocho cazas y una fragata para cumplir con el reparto de cargas de la Alianza, que requiere más compromiso de los países europeos.

«Hemos adelantado que vamos a incrementar nuestra participación con tres tanqueros más, con ocho aviones cazas más, con una fragata con sistemas de defensa aérea. Por tanto, nosotros estamos permanentemente cumpliendo, trabajando, aportando lo que se nos pide», indicó Robles a la prensa tras participar en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN. EFE

rja/ahg/rml

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