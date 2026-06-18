España ofrece a República Checa cooperar en implantación de alta velocidad

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Praga, 18 jun (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, se reunió este jueves en Praga con su homólogo checo, Ivan Bednárik, para ofrecer cooperación en la implantación de la alta velocidad ferroviaria.

Puente destacó, en un comunicado de prensa emitido tras la reunión, «la disposición de España a cooperar con las autoridades checas en la implantación de la Alta Velocidad a través de empresas como Talgo, Renfe o Ineco».

Se trata de empresas españolas que «ya trabajan en actuaciones de modernización ferroviaria, electrificación, interoperabilidad e integración multimodal», añadió el ministro español.

Es la tercera vez que ambos ministros se han encontrado durante este mes, destacó el político socialista en un vídeo enviado a la prensa tras la reunión.

Eso demuestra, agregó Puente, que hay «muchos asuntos a tratar» y una «cooperación muy estrecha» entre ambos países.

«Hemos abordado temas que nos preocupan relacionados con el próximo presupuesto de la UE, con la movilidad y la movilidad militar también, y el transporte de mercancías por tren», señaló Puente.

Renfe está presente en la República Checa a través de Leo Express, una compañía ferroviaria de la que es accionista en un 50 %, y a la que ha facilitado trenes en régimen de alquiler.

Se trata de composiciones ferroviarias del modelo TALGO, para operar el enlace Praga-Bratislava, además de locomotoras Siemens Vectron con dos vagones modernizados del operador alemán Deutsche Bahn (DB) para la conexión Praga-Presov (Eslovaquia) y Praga-Múnich (Alemania), que entrará en servicio en 2027.

«Vamos a seguir hablando (con el ministro checo) en el próximo consejo europeo de ministros del ramo en Dublín bajo la presidencia irlandesa», sobre el transporte y la conexión interfronteriza, concluyó Puente. EFE

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(foto) (vídeo)