España ofrece su ayuda a Brasil para superar el veto a la carne impuesto por la UE

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São Paulo, 16 jul (EFE).- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, afirmó este jueves que España está dispuesto a ayudar a Brasil para que «pueda aportar las garantías de trazabilidad» y así lograr levantar el veto a su carne impuesto por la Unión Europea (UE).

«Nuestro mensaje es de trabajar, de buscar la cooperación técnica. En ese sentido, España ofrece su colaboración para que Brasil finalmente pueda aportar las garantías de trazabilidad de esos productos (de origen animal) y del uso de esos antibióticos», respondió la funcionaria al ser consultada en São Paulo por EFE.

La Comisión Europea confirmó en mayo la exclusión de Brasil de la lista de países autorizados para exportar productos de origen animal tras una votación de los Estados miembros para actualizar la lista de terceros países permitidos.

Según la normativa de la UE, no está permitido el uso de antibióticos en el ganado para aumentar su crecimiento o rendimiento, ni tampoco se pueden tratar los animales con los antimicrobianos reservados para infecciones humanas.

La medida, que se hará efectiva el próximo 3 de septiembre, suspende el envío de carne de ave, vacuna y porcina, y huevos, pescado de cultivo, miel y equinos para consumo humano provenientes de territorio brasileño.

La restricción bloquea un flujo comercial que, según datos oficiales brasileños, ronda los 1.800 millones de dólares anuales (1.550 millones de euros).

La decisión, que es defendida por algunos Gobiernos de los Veintisiete, como el francés, fue rechazada por Brasil, tanto por el Gobierno, que la calificó de decepción, como por el sector privado, que la tachó de ser una maniobra proteccionista para calmar los ánimos de los productores rurales europeos tras la aprobación provisional del acuerdo con el Mercosur.

En medio de la controversia, López Senovilla ha querido restar carga política a la decisión de Bruselas durante su viaje a São Paulo, donde concluyó una gira por los cuatro países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

«El expediente de esa restricción a la importación de carne por usar antibióticos no permitidos bajo la legislación europea era un expediente de carácter técnico, que estaba en marcha con anterioridad a la entrada en vigor provisional» del acuerdo con el Mercosur, aclaró López Senovilla.

«Es decir, la entrada en vigor provisional del acuerdo con el Mercosur discurre por unos cauces y este expediente específico discurre por otros», especificó.

Según explicó, la UE concedió un plazo transitorio de tres años para que los países del bloque sudamericano se adaptaran y ofrecieran garantías sobre el uso de antimicrobianos en la producción animal.

«Los otros países del Mercosur sí que han conseguido cumplimentar en ese plazo transitorio», mientras que Brasil no logró certificar los requisitos a tiempo, apuntó.

Aunque la secretaria admitió que «el ‘timing’ no ha sido afortunado» por la coincidencia temporal de ambos hechos, descartó que se trate de una decisión que «tenga que ver» con el acuerdo UE-Mercosur, ratificado recientemente tras más de dos décadas de negociaciones. EFE

adm/cms/pcc

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