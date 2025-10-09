España organiza en Turquía dos espectáculos de flamenco para ayudar a Gaza

Estambul, 9 oct (EFE).- La embajada de España en Turquía organiza esta semana dos funciones de un espectáculo de flamenco, en Ankara y en Estambul, cuyos ingresos se destinarán a ayuda humanitaria para Gaza, con la asistencia de ministros y altos cargos turcos.

El espectáculo de la Fundación sevillana ‘Cristina Heeren’, dedicada a la enseñanza del flamenco, cuenta con 13 intérpretes que combinan música y danza con un recorrido por palos flamencos clásicos como alegría, soleá y una guajira.

Los ingresos por la venta de entradas para los dos espectáculos, ayer en Ankara y hoy en Estambul, se entregarán a la Media Luna Roja turca, que los destinará a ayuda humanitaria en Gaza.

Al evento anoche en la capital turca asistió la primera dama de Turquía, Emine Erdogan, esposa del presidente, Recep Tayyip Erdogan, que agradeció el acto con un mensaje en su cuenta de X.

«Estoy feliz de haber asistido al evento benéfico ‘Libre como el viento – Un corazón para Palestina’, organizado por la Embajada española en Ankara, el consulado de honor español en Mugla y la Media Luna Roja», escribió la primera dama este jueves.

«Deseo que este ejemplo de solidaridad, participación y compasión haga que de la oscuridad nazca una nueva mañana», agregó Emine Erdogan, asegurando que «la gracia y pasión del flamenco tocan el corazón herido de Gaza».

También asistieron al espectáculo anoche el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, y la ministra de Familia y Asuntos Sociales, Mahinur Özdemir Göktas, así como numerosos altos cargos y diplomáticos. EFE

