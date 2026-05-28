España participa en la inauguración de la fuente de Colón restaurada por el Gobierno Trump

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Washington, 28 may (EFE).- La embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, participó este jueves en la inauguración de la fuente de Cristóbal Colón restaurada por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el centro de Washington.

La fuente, ubicada frente a la estación central de trenes de la capital estadounidense, volvió a funcionar tras ser reparada como parte de la iniciativa de Trump para hacer que Washington «vuelva a ser bella».

Además de la embajadora española, participaron en la inauguración el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum; el de Transportes, Sean Duffy; el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, y el embajador de Italia, Marco Peronaci.

«El Círculo de Colón es la histórica puerta de entrada a Washington, y, gracias al presidente, hoy está una vez más listo para dar la bienvenida al público», escribió en X el secretario de Interior, junto a una imagen en la que también aparece la embajadora.

Este evento coincide con la iniciativa de Trump para reformar la ciudad de cara a los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemora este año, y también con su intento para devolver a Cristóbal Colón a un lugar central en el paisaje simbólico de la capital.

El pasado mes de marzo, Trump hizo colocar una estatua de Colón a las puertas del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca.

Este monumento se ha convertido en escaparate de la narrativa de la Administración de Trump que reivindica la figura de Colón frente a las corrientes críticas asociadas al movimiento ‘woke’ (progresista).

Tras el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de policías en Mineápolis en 2020, que desató una oleada de manifestaciones antirracistas, se produjo en varias ciudades del país una retirada de símbolos vinculados con la esclavitud y el colonialismo.

Entre ellos, muchas estatuas de Colón terminaron vandalizadas, derribadas o incluso retiradas de manera oficial en distintas ciudades de Estados Unidos, como Boston, Richmond, Saint Paul o Baltimore.

Por ello, la figura de Colón se ha convertido en los últimos años en el epicentro de un pulso ideológico y, al llegar a la Casa Blanca, Trump volvió a declarar el 12 de octubre como Día de Colón, después de que su antecesor, Joe Biden, lo conmemorara como el Día de los Pueblos Indígenas. EFE

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