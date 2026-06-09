España pide «equilibrio» a la UE en sus planes para lograr la soberanía tecnológica

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Bruselas, 9 jun (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, pidió este martes «equilibrio» a la Unión Europea (UE) al diseñar sus planes para lograr la soberanía tecnológica, tras la propuesta presentada la semana pasada por el Ejecutivo comunitario para desvincularse de la tecnología estadounidense y china.

«Desde un punto de vista general, apoyamos enormemente los esfuerzos de la Comisión Europea (CE) para obtener la soberanía digital europea. Pero hay muchos aspectos técnicos que aún tenemos que discutir. En algunos aspectos, tenemos que encontrar un equilibrio entre el marco europeo y el nacional», dijo López en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión que los ministros de digitalización de la UE celebran hoy en Luxemburgo.

La Comisión Europea presento la semana pasada un conjunto de leyes para impulsar a empresas europeas de servicios en la nube y garantizar el suministro de chips, con vistas a reducir la dependencia tecnológica que la UE tiene frente a las empresas estadounidenses y chinas.

Bruselas se centra en las licitaciones de la administración con las tecnológicas para contratar servicios en la nube. En este sentido, ha diseñado cuatro niveles de «soberanía tecnológica» que deben tener en cuenta para evitar que gobiernos extranjeros accedan a información sensible o incluso fuercen un apagón tecnológico.

El primero de esos niveles exige que los centros de datos estén en Europa, pero, al contratar servicios en la nube para sectores sensibles, como el de la Defensa, Bruselas pide que las empresas estén controladas por ciudadanos europeos, lo que en la práctica deja fuera a compañías extracomunitarias.

Al mismo tiempo, López dijo que la UE «debe hacer más» para impulsar la constelación de satélites europea IRIS2, que la UE espera tener completamente operativa en 2030 para garantizar la protección de las comunicaciones, una red alternativa a Starlink, de Elon Musk, o a Amazon, que están diseñando la española Hispasat, la francesa Eutelsast y la luxemburguesa SES.

La CE propuso hace dos semanas nuevos criterios para la concesión de la frecuencia de 2 gigahercios (GHz) y reservó a operadores europeos los servicios móviles por satélite para las comunicaciones gubernamentales y en materia militar a partir de 2028, cuando expire la licencia que actualmente tienen las estadounidenses Viasat y EchoStar.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario ha abierto la puerta a que empresas extracomunitarias puedan seguir comprando parte de la frecuencia para ofrecer servicios comerciales, como los que permiten a los teléfonos móviles conectarse a los satélites para enviar SMS o compartir la ubicación en situaciones de emergencia.

«Evidentemente, Europa necesita tener un equilibrio entre la libertad de mercado, no queremos cerrar Europa, pero queremos reforzar la soberanía europea», por lo que «nunca es suficiente (lo que se hace) para fortalecer nuestro sistema europeo de satélites», señaló el ministro. EFE

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