España pide a Kallas que la UE tome medidas ante la situación en Gaza

Bruselas, 28 ago (EFE).- El ministro de asuntos Exteriores, José Manuel Albares, remitió este viernes una misiva a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en la que le «insta a tomar medidas ante la insoportable situación humanitaria que vive Gaza», según han asegurado a Efe fuentes del ministerio de Exteriores.

En la carta, Albares recuerda el apoyo de España a diversas iniciativas ya lideradas por Kallas ante Israel, como el acuerdo de julio entre la UE y el Estado judío para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Sin embargo, el ministro denuncia «el bloqueo a la ayuda humanitaria continúa, lo que está provocando una hambruna inducida a dos millones de personas» y «supone además un desafío a las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU».

Albares subraya también en su carta que «Israel está obstaculizando la paz con la extensión de nuevos asentamientos en Cisjordania, así como con operaciones militares en este territorio, que debilitan a la Autoridad Nacional Palestina, el socio para la paz de la UE en la región».

Por eso, el ministro español pide a Kallas que «la UE actúe ya de manera decidida incrementado la presión sobre el gobierno de Israel para que levante el bloqueo en Gaza y acepte la solución de dos Estados».

Albares recuerda las medidas ya propuestas por España y otros países miembros y anuncia que presentará otras nuevas durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete que se celebra en Copenhague este viernes y sábado.

La Comisión Europea propuso la exclusión parcial de Israel del programa científico Horizonte Europa, pero la división entre las capitales europeas ha hecho imposible conseguir el respaldo a esta iniciativa. EFE

