España pide a la UE que se implique para relevar a la misión de la ONU en el Líbano

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Luxemburgo, 21 abr (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que va a solicitar a la Unión Europea (UE) que «se implique» para tomar el relevo de la misión de la ONU desplegada en el Líbano (FINUL), cuando concluya su mandato a finales de este año.

«En la reunión aquí del Consejo de Asuntos Exteriores voy a solicitar que la Unión Europea se implique, y se implique también dentro de esa misión que tome el relevo de FINUL», indicó Albares a la prensa durante la celebración de la reunión de los jefes de la diplomacia de los Estados miembros.

El titular español se pronunció así tras mantener una reunión bilateral con el presidente del Consejo de Ministros del Líbano, Nawaf Salam, invitado a participar este martes en un almuerzo con los ministros europeos.

Albares explicó que, entre otros asuntos, hablaron de qué va a pasar una vez que FINUL -en la que hay destacados 600 soldados españoles- concluya su mandato.

«La opción, evidentemente, que hemos estado intercambiando es que haya una misión», aseguró.

Dijo que esa misión no sería «tal vez exactamente igual a la de FINUL», pero que debería combinar «distintos componentes, componentes de observación, componentes similares a esta fuerza militar» de la ONU.

«Vista la situación en estos momentos, incluso si las negociaciones (entre Líbano e Israel) tienen éxito, si el alto el fuego se consolida, seguirá siendo necesario que haya durante un tiempo una misión que tome el relevo de FINUL. Es impensable que FINUL termine y, después de todos estos años, con esta situación tan grave de guerra abierta», afirmó el ministro español.

La UE lleva un tiempo planteando la posibilidad de una operación europea en el Líbano, pero fuentes comunitarias han asegurado que aún «no se ha tomado ninguna decisión» al respecto. Entre tanto, la Unión sigue evaluando qué apoyo puede dar cuando se haya estabilizado la situación en el país, afectado por la ofensiva de Israel contra la milicia chií Hizbulá.

Albares dio por supuesto que esa nueva misión comunitaria debería operar con mandato de la ONU, y avanzó que hay «varios países que también ven con buenos ojos que la Unión Europea como tal esté involucrada, como lo ha estado en otros escenarios», bajo bandera de Naciones Unidas.

El ministro español también indicó que trasladó a Salam «el apoyo de España al Líbano, a su integridad territorial, a su soberanía y también a un futuro en paz para el pueblo libanés, que es un pueblo amigo de España».

Aseguró que España va a mantener la ayuda humanitaria al país, donde ya hay más de 1,2 millones de desplazados internos, así como el respaldo a las Fuerzas Armadas libanesas, «que son las únicas que pueden desplegarse en el sur», y agregó que desde el Gobierno condenan «todas las acciones de Hizbulá».

Igualmente, Albares manifestó el apoyo de España a las negociaciones directas previstas entre Israel y el Líbano en Washington, en las que animó a Salam a participar.

«Ha confirmado que el Líbano va a estar presente. Yo espero que todas las partes acudan de buena fe para poder avanzar, para que el alto el fuego se consolide, sea permanente y dé paso a una paz», señaló. EFE

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