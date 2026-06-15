España pide a la UE vetar productos de asentamientos israelíes: «Es Derecho internacional»

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Luxemburgo, 15 jun (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió este lunes en que la Unión Europea (UE) debe «cumplir el Derecho internacional» y vetar el ingreso de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes, una medida que debaten este lunes los titulares comunitarios del ramo.

«España lo ha puesto encima de la mesa reiteradamente. Por lo tanto, esa pregunta para España es una evidencia», indicó Albares a EFE a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE que se celebra en Luxemburgo, sobre la posibilidad de instaurar esa prohibición como medida de presión a Israel por su comportamiento en Gaza y Cisjordania.

Albares volvió a pedir, además, que los Estados miembros voten para «posicionarse» y «verificar si hay mayoría cualificada o no» para aplicar restricciones al comercio con Israel, aunque «en el caso de los productos que provienen de los asentamientos ilegales, ni siquiera haría falta eso», dijo.

«Es el mero cumplimiento por parte de la Unión Europea del Derecho internacional y de las opiniones del Tribunal Internacional de Justicia. De hecho, España no ha esperado para ponerlo en práctica a ninguna decisión de la Unión Europea. Lo estamos aplicando desde hace muchos meses», explicó.

Afirmó que España, «una vez más, está liderando; una vez más, España está dando un ejemplo de política exterior coherente y respetuosa con el Derecho internacional», y agregó que corresponde al resto de los Estados «decidir si quieren seguir el ejemplo de España, si quieren tener una política exterior coherente, respetuosa con el Derecho internacional».

«La Unión Europea no debería ni de plantearse esa cuestión. La Unión Europea tiene que respetar el Derecho internacional, por lo tanto debería tomar esta medida y, en cualquier caso, vayamos a un voto, verifiquemos», declaró.

Se espera que en el Consejo de este lunes los ministros de la UE hablen sobre la posibilidad de imponer un veto total a los productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales, pero fuentes comunitarias indicaron que, antes de plantear una propuesta, los servicios jurídicos del Consejo y la Comisión Europea están estudiando sobre qué base legal debería hacerse.

Se discute si debe abordarse desde la perspectiva de la política exterior (lo que requeriría unanimidad) o comercial (bastaría una mayoría cualificada).

Sobre la mesa también sigue la cuestión de sancionar a los ministros extremistas israelíes Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pero no hay la unanimidad necesaria para ello entre los Veintisiete, pues Alemania y otros países no lo respaldan.

El pasado 28 de mayo, la UE ya adoptó nuevas medidas restrictivas contra colonos israelíes violentos y terroristas de la Yihad Islámica palestina. EFE

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