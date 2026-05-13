España pide acelerar la transición energética en la UE y prepararse para futuras crisis

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Viena, 13 may (EFE).- La ministra española de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, dijo este miércoles que la UE tiene que acelerar la transición desde los combustibles fósiles a la fuentes renovables para estar mejor preparada ante futuras crisis energéticas.

«Tenemos la experiencia de lo que pasó en 2022, ahora tenemos la experiencia que estamos sufriendo hoy en día con la guerra en Irán, y necesitamos estar preparados más rápido, necesitamos hacer algo que sea más grande y más rápido a nivel europeo», aseguró a su llegada a una reunión informal de ministros de energía de la UE en Chipre.

En declaraciones a los medios retransmitidos por los canales de la Comisión Europea, Aagesen afirmó que el objetivo de España es «acelerar la transición energética» y que la Unión Europea necesita «estar mejor preparados para futuras crisis».

Aagesen declaró que hace unos meses no se esperaba que pudiera haber una nueva crisis y «una guerra fósil» que está afectando a toda Europa.

«La autonomía, la seguridad, la prosperidad de nuestros ciudadanos, nuestras economías, nuestras industrias, tiene que basarse de manera que podamos tener nuestros recursos propios» dijo, en referencia a la electrificación y las fuentes renovables.

De hecho, afirmó que uno de los temas a tratar en la reunión de hoy en Chipre es aplicar medidas que permitan alejarse «de la volatilidad y de la adicción a los combustibles fósiles».

Por ejemplo, se refirió a dedicar más recursos y medidas fiscales y durante más tiempo a la electrificación y la integración de redes.

Además, la también vicepresidenta tercera del Gobierno español dijo que en la reunión de hoy se tratará cómo mejorar la capacidad de almacenamiento eléctrico, que en el caso de España tiene un objetivo de 22,5 gigas en 2030.

Además, los ministros comunitarios tratarán sobre la proyección del mercado del gas más allá de 2030, con el objetivo de ir eliminando progresivamente el uso de combustibles fósiles.

En relación a la actual crisis por la guerra en Irán, Aagesen dijo que la situación es España es «más positiva» porque el Gobierno lleva desde el año 2018 fomentando un mix energético en el que las renovables tienen más peso, lo que permite, afirmó, precios más competitivos de las energía tanto para los ciudadanos como para la industria.

«Esa agenda de transformación verde, esa agenda de transición energética es nuestra apuesta en España», resumió la ministra.

Aagesen indicó que España está además bien preparada ante la actual crisis gracias a las ocho refinerías con las que cuenta, que dan más versatibilidad en el procesado de distintos productos petrolíferos, incluido el queroseno, y la entrada de gas por gasoductos y regasificadoras. EFE

as/alf