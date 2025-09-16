España pide detener el «genocidio» en Gaza «ahora» y que no haya «dobles estándares»

Bruselas, 16 sep (EFE).- El secretario de Estado español para la Unión Europea (UE), Fernando Sampedro, subrayó este martes que no puede haber «dobles estándares» entre las crisis que tienen lugar en Palestina, Ucrania o Sudán, y pidió que el «genocidio» en Gaza se detenga «ahora».

«El genocidio debe detenerse ahora», declaró el político a su llegada a la reunión de ministros y secretarios de Estado de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

Las declaraciones de Sampedro tuvieron lugar el mismo día en que una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha declarado que las autoridades y las fuerzas armadas israelíes «han cometido genocidio contra los palestinos en Gaza», según la definición de este crimen en el derecho internacional.

El secretario de Estado español explicó que en el encuentro de hoy se van a tratar los preparativos para la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete de los próximos 23 y 24 de octubre y que esa cita de los líderes estará centrada en la política exterior.

«Como siempre, Ucrania y Oriente Medio, donde sabéis que España está liderando esa posición de firmeza en la defensa consistente y coherente de la legalidad internacional. De la misma manera, en Ucrania, en Oriente Medio, en Sudán y en el resto del mundo, con la misma firmeza, no puede haber dobles estándares, tenemos que llamar a las cosas por su nombre», aseveró.

«Estamos escuchando alto y claro la situación en Ucrania», agregó.

Sampedro indicó que España está apoyando a los Estados miembros de la UE que están sufriendo violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia, como es el caso de Polonia y Rumanía.

Aseguró que España va a expresar su solidaridad con esos países y mencionó «el anuncio que han hecho el Presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) y el ministro (de Exteriores, José Manuel) Albares, sobre el refuerzo de nuestra presencia militar en el flanco este, más allá de la importantísima presencia que España ya tenía, de 2.500 soldados en el flanco este, proporcionando ahora apoyo aéreo adicional a la misión de la OTAN ‘Centinela Oriental'».

«Vamos a defender lo mismo, con la misma firmeza, el respeto a la legalidad internacional en Oriente Medio», comentó.

Mencionó que la relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, «habla de genocidio» en Gaza, y que la enviada especial de Derechos Humanos de la UE «considera que se está violando el artículo dos del acuerdo de asociación» entre Israel y el club comunitario, sobre el respeto de los derechos humanos por parte del Estado hebreo.

En ese sentido, saludó que las propuestas que España «lleva liderando durante ya años para que se tomen medidas para parar este genocidio se hayan reflejado parcialmente en las propuestas que la presidenta (de la Comisión Europea, Ursula) von der Leyen, presentó en su Discurso del Estado de la Unión la semana pasada».

«Esperamos que estas propuestas se puedan adoptar con la máxima celeridad», dijo Sampedro.

Von der Leyen propuso la semana pasada en su Discurso del Estado de la Unión sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y una suspensión parcial del acuerdo de asociación en materia comercial con Israel.

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario se refirió a la catastrófica situación en Gaza y dijo que ante el «bloqueo» que existe en la UE para reaccionar, Bruselas propondrá «un paquete de medidas para trazar un camino a seguir».

Entre ellas, incluyó también la futura suspensión del apoyo bilateral a Israel, sin afectar a la colaboración de la UE con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem, y la creación de un grupo de donantes por Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.

Sampedro este martes también recordó que España condenó «inmediatamente» el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

«No hay un papel para Hamás en el futuro de una Palestina segura y democrática», recalcó. EFE

