España pide en reunión de la ONU sobre vivienda medidas para que ésta sea más asequible

1 minuto

Ginebra, 8 oct (EFE).- El secretario de Estado español de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, participó este miércoles en una reunión ministerial en la sede europea de la ONU en Ginebra donde reivindicó la necesidad de desplegar medidas que incrementen la oferta de vivienda asequible y sostenible.

En el encuentro, organizado por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE), Lucas reconoció que España y muchos países del continente tienen un problema de oferta de vivienda que en el caso español se intenta responder con distintas iniciativas.

El secretario de Estado mencionó en este sentido los planes estatales de Vivienda, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica para la industrialización de la vivienda.

Lucas mencionó además medidas regulatorias como el control de rentas del alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado, o mecanismos de ordenación de los alquileres turísticos «para garantizar que las viviendas sean para vivir y que eviten los movimientos especulativos», destacó un comunicado del ministerio.

La reunión de ministros y altos representantes en materia de vivienda cuenta también con la intervención de altos representantes de UNECE, de ONU-Habitat y embajadores de varios países europeos. EFE

abc/fpa