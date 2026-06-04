España pide enfoque común sobre protección de ucranianos y que su retorno sea voluntario

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Luxemburgo, 4 jun (EFE).- España quiere que la Unión Europea alcance una posición común sobre la futura situación de los ciudadanos ucranianos en territorio europeo, cuando concluya en marzo de 2027 la protección temporal de la que disfrutan, y que su retorno a Ucrania sea voluntario, dijo este jueves el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El asunto se abordará hoy en un almuerzo de trabajo, en el marco de un Consejo de ministros de Interior de la UE.

«Entendemos y lo entiende también la Unión Europea, que tenemos que buscar otra postura común (…) en relación a los ciudadanos ucranianos» y a «su situación en nuestros países, porque la protección temporal no puede ser una medida a medio o largo plazo», dijo el ministro, que recordó que a España han llegado en cuatro años, desde el inicio de la agresión rusa, 267.000 ciudadanos ucranianos.

Añadió que, para España, ese enfoque común sobre la situación administrativa de los ucranianos tiene que girar en base a tres principios, empezando por que «todos los ciudadanos ucranianos van a seguir siendo, como no podía ser de otra forma, objeto de protección en todos los países de la Unión Europea».

Además, habrá que pensar en su «integración efectiva» y, en tercer lugar, en «un retorno voluntario», siempre que se den «las circunstancias que se puedan desarrollar» y que «ojalá tengamos una paz justa, equitativa para Ucrania y de larga duración».

En las últimas semanas, y con vistas a la propuesta que la Comisión Europea presentará próximamente para ver qué hacer con los ucranianos en la UE cuya protección temporal finalizará en 2027, ha crecido el debate y algunos Estados miembros han puesto sobre la mesa la posibilidad de que se establezcan ciertas limitaciones, por ejemplo dejar fuera de esa protección a los hombres en edad de combatir. EFE

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