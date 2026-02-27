España pide más coordinación a nivel europeo para impulsar el desarrollo científico

Bruselas, 27 feb (EFE).- España pidió este viernes mejorar la coordinación a nivel europeo para impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la Unión Europea y poder conseguir así que «Europa no sea un continente que adopte tecnología, sino que la genere».

En el contexto de las negociaciones sobre el presupuesto plurianual 2028-2034 en las que está actualmente la UE, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, dijo que en el programa de investigación para los próximos años se «tiene que dejar claro también el papel que tienen los Estados miembros».

«Tenemos que coordinar a nivel regional, nacional y europeo para que todos avancemos», dijo el secretario de Estado, en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión que los ministros de Ciencia de la UE celebran hoy en Bruselas.

Este es uno de los puntos que el Gobierno español ha pedido discutir hoy en la reunión, una demanda a la que se han sumado otros diez países más, según explicó Cigudosa.

«Es importante que entendamos que el futuro de Europa viene precisamente amparado en esa coordinación», continuó el secretario de Estado, quien reclamó también que «la política científica y la industrial europea vayan de la mano» y que lo hagan «en una relación de igualdad».

España también pide que el futuro programa de investigación de la UE sea «predecible» para que «nos permita saber cuándo va a empezar, qué instrumentos va a haber y cuándo se va a desarrollar».

«Estamos hablando de competitividad, estamos hablando de soberanía tecnológica» y «es relevante entender que todo el futuro de Europa va a depender, en gran parte, de cómo se desarrolle la ciencia, la innovacion y la tecnología», aseguró Cigudosa. EFE

