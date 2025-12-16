España pide que el próximo presupuesto de la UE esté «a la altura de los desafíos»

4 minutos

Bruselas, 16 dic (EFE).- El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, pidió este martes que el próximo presupuesto plurianual del club comunitario, que cubrirá el periodo 2028-2034, esté «a la altura de los desafíos» que afrontan los Veintisiete, como la defensa y la transición verde, digital y social.

«El presupuesto del futuro de la Unión Europea debe estar a la altura de los desafíos y por supuesto que la seguridad y la defensa es uno de los grandes desafíos y una de las grandes prioridades», declaró a su llegada a la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos que se celebra hoy en Bruselas.

«Pero hay otras igualmente importantes que son bienes comunes europeos, desde luego, centrados en torno a la triple transición verde, digital y social», añadió.

En ese sentido, Sampedro dijo que España «va a estar junto al resto de Estados miembros que defiende la importancia de la política de cohesión, la importancia de la política agrícola».

«Son políticas basadas en los tratados que tienen que estar en el centro del presupuesto, que requieren ambición, visibilidad y que el rol de las regiones esté meridianamente claro. Estamos escuchando la voz fuerte y clara que a este respecto se está lanzando desde el Comité de las Regiones y desde el Parlamento Europeo», expuso.

En el encuentro de hoy en Bruselas los ministros y secretarios de Estado mantienen un debate sobre el próximo presupuesto plurianual.

También se espera que adopten unas conclusiones sobre la ampliación del club comunitario.

«Hoy mandamos un mensaje positivo sobre el proceso de ampliación a todos los candidatos. España está particularmente orgullosa de ser un país, un Gobierno y una sociedad que apoya el proceso de adhesión en su conjunto, como se vio de manera clara durante la presidencia española (del Consejo de la UE)», mencionó Sampedro.

Recordó que la presidencia española del Consejo de la UE empezó «simbólicamente» con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Kiev el 1 de julio de 2023 y concluyó «con aquella decisión histórica del lanzamiento de las negociaciones con Ucrania y Moldavia».

No desregular

Por otro lado, sobre las propuestas de simplificación de la legislación de la UE que la Comisión Europea ha presentado en los últimos meses, Sampedro afirmó que España está «junto al resto de los Estados miembros, apostando por el fortalecimiento de la competitividad europea basada en esa triple transición verde, digital y social».

«Estamos de acuerdo, por supuesto, en rebajar las cargas administrativas para todas nuestras pymes, pero no debe conducir (la simplificación) ni a poner en cuestión los objetivos ambiciosos que nos hemos marcado en la agenda sostenible y verde, ni a desregular ni a fragmentar el mercado interior», recalcó.

Incidió en que el objetivo de la simplificación «y toda nuestra apuesta por fortalecer la competitividad debe ser fortalecer el mercado interior, más armonización y menos fragmentación».

También mencionó que España, junto a Francia e Irlanda «han cerrado un documento» sobre la creación de una macrorregión atlántica y que la cuestión se planteará en la reunión de este martes.

Comentó que incluirán hoy un punto de asuntos varios «con el objetivo de que podamos encargar a la Comisión (Europea), a través de unas conclusiones del Consejo Europeo, si es posible esta misma semana, lanzar y preparar durante los próximos dieciocho meses esa preparación de una macrorregión atlántica, que es una prioridad para todo el Arco Atlántico».

Agregó que en el caso español están involucradas «todas nuestras comunidades autónomas relevantes», entre las que mencionó el País Vasco, Galicia o Andalucía. EFE

jug/ahg/ah

(vídeo)