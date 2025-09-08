España pierde 2 puestos en el ranking de atracción de talento, hasta el puesto 36 global

2 minutos

Ginebra, 9 sep (EFE).- España cayó dos puestos, del 34º al 36º, en la clasificación global de 69 economías según su poder para atraer talentos que elabora anualmente la prestigiosa escuela de negocios suiza IMD.

El ránking se elabora teniendo en cuenta diversos indicadores agrupados en tres tipos: inversión y desarrollo (donde España destaca más, en un 25º puesto), atractivo (31º) y preparación (45º).

En lo que a inversión y desarrollo se refiere, el fuerte de España parece residir en el sistema sanitario (el 15º mejor mundial según la clasificación) y en el bajo número de estudiantes de primaria y secundaria por profesor.

En lo que a atracción se refiere, España tiene fortalezas como un buen salario mínimo (14ª posición global) y su calidad de vida (15º puesto) pero también debilidades como la motivación del trabajador o la «fuga de cerebros» (50º posición en ambos indicadores).

En «preparación», llama la atención el bajo nivel en otros idiomas de los trabajadores de España, donde el país cae a los últimos puestos del ránking (59º), así como la mala capacitación el otras especialidades, incluidas las financieras.

Según el español Arturo Bris, profesor de IMD y director del centro de competitividad que elabora la clasificación, una de las bases de los problemas que lastran la competitividad de España es el sistema educativo, que en su opinión «no está diseñado pensando en las empresas ni en el entramado productivo».

«Proporcionamos al sistema muchos ingenieros y médicos que probablemente acaben encontrando trabajo en otro lugar», comentó en la rueda de prensa de presentación del informe 2025.

Ello impide a España aprovechar ventajas que sí posee, como «la increíble infraestructura del país, y en particular la infraestructura digital», que en opinión del experto podría ser mejor utilizada por los estudiantes para optimizar su educación en materia tecnológica.

En la clasificación de este año Suiza vuelve a ser la primera clasificada, mientras que Luxemburgo, tercera el pasado año, ascendió una posición, e Islandia, sexta el pasado año, quedó en tercer lugar.

A continuación se situó Hong Kong, en un «top ten» donde entró por primera vez Emiratos Árabes Unidos (noveno), mientras que Singapur cayó de la tercera a la séptima posición. EFE

abc/rod