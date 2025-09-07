The Swiss voice in the world since 1935

España pierde ante Francia (1-0) en el último ensayo antes del Mundial sub20 de Chile

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- España volvió a perder este domingo ante Francia (1-0) en el segundo amistoso disputado en territorio francés, último ensayo del combinado que dirige Paco Gallardo antes de viajar a Chile para disputar el Mundial sub20 de fútbol.

Un gol del extremo del Mónaco Lucas Michal dio la victoria al cuadro tricolor, que ya ganó a ‘La Rojita’ por 2-0 en el partido preparatorio disputado el pasado jueves también en la localidad de Clairefontaine, donde el combinado español ha llevado a cabo una concentración de una semana para preparar el campeonato.

Gallardo alineó un once diferente al del primer amistoso que dominó la primera parte, aunque sin materializar las ocasiones.

El tanto de Lucas Michal llegó a los dos minutos de la reanudación y, a pesar de tener alguna ocasión para el empate y de los cambios introducidos, la sub20 español no logró batir la meta francesa.

España debutará en el Mundial de Chile el próximo día 28 antes Marruecos y completará la fase de grupos antes Brasil (4 de octubre) y México (10 de octubre).

‘La Rojita’ regresa a un campeonato del mundo sub20 después de haber estado ausente en las últimas cuatro ediciones. Su última participación fue en el de Turquía de 2013, en el que quedó quinta.

En 1999, logró el triunfo con un equipo en el que jugaron Xavi Hernández, Iker Casillas o Carlos Marchena, ganadores del Mundial absoluto en 2010 en Sudáfrica. EFE

cpg/jpd

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR