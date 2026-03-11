España pone fin a las funciones de su embajadora en Israel

afp_tickers

2 minutos

El gobierno español puso fin oficialmente a las funciones de la embajadora de España en Israel, quien estaba llamada a consultas en Madrid desde septiembre de 2025 tras tensiones entre ambos países, según un Real Decreto publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

En caso de que el gobierno español decidiera volver a tener una embajadora o embajador en Israel debería nombrar a un nuevo diplomático para el puesto, quien tendría que presentar entonces sus cartas credenciales a las autoridades israelíes.

El gobierno español de izquierdas es una de las voces europeas más críticas a la administración de Benjamin Netanyahu desde las represalias llevadas a cabo contra la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, también ha reiterado en los últimos días su oposición a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores (…) vengo en disponer el cese de doña Ana María Sálomon Pérez como Embajadora de España en el Estado de Israel, agradeciéndole los servicios prestados», indica rey de España Felipe VI en el Real Decreto firmado con fecha del martes.

En septiembre de 2025, Madrid había llamado a consultas a la diplomática, que seguía en España, tras tensos intercambios con Israel a raíz del anuncio por parte del gobierno español de nuevas medidas destinadas a «frenar el genocidio en Gaza».

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, llegó entonces a calificar a Pedro Sánchez de «antisemita» y «mentiroso», en respuesta a palabras del presidente del Gobierno español que mostró su «admiración» por los manifestantes propalestinos que perturbaron la Vuelta ciclista en España.

Israel, de su lado, no tiene embajador en España desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del gobierno de Sánchez en 2024.

rbj/rs/ahg