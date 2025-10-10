España presenta iniciativa para cuidado de salud mental de médicos en foro internacional

1 minuto

Lisboa, 10 oct (EFE).- España presenta este viernes una resolución para «promover y priorizar» el cuidado de la salud mental del personal sanitario en la asamblea general de la Asociación Médica Mundial, que se celebra hasta mañana, sábado, en la ciudad portuguesa de Oporto.

Así lo señaló este viernes la Organización Médica Colegial (OMC) de España, que toma parte en este foro, con motivo del Día de la Salud Mental.

La OMC detalló que el documento va ser aprobado por la Asociación Médica Mundial y se convertirá en la primera declaración específica sobre salud mental de los médicos.

El texto busca «proteger y promover la salud mental de los profesionales sanitarios, reconociéndola como una condición indispensable para la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes», dijo la OMC.

Además se pretenden impulsar políticas públicas y programas de atención, prevención y rehabilitación para que la salud mental de los sanitarios se aborde de forma «integral, confidencial y sin estigmas», así como generar una cultura sanitaria «más humana y sostenible».

En paralelo, la delegación española en la Asociación Médica Mundial, liderada por el médico Tomás Cobo, ha puesto también en valor el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) como referente a nivel internacional en este ámbito, un programa con un alto nivel de éxito y más de 25 años de experiencia en España, destacó la OMC. EFE

ssa/jgb