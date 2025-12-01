España promete limitar «al máximo» el impacto de un foco de peste porcina africana

El ministro español de Agricultura, Luis Planas, afirmó este sábado que su gobierno trata de limitar «al máximo» el impacto para el sector, al día siguiente de anunciarse un foco de peste porcina africana en Cataluña, lo que no ocurría desde 1994.

La peste porcina africana, inocua para los humanos, es una enfermedad hemorrágica viral cuya tasa de mortalidad es cercana al 100% entre cerdos y jabalíes.

El viernes, el ministerio de Agricultura anunció en un comunicado que dos jabalíes, encontrados muertos el miércoles a un kilómetro de distancia el uno del otro en Cataluña, habían dado positivo por PPA, algo insólito en el país desde noviembre de 1994.

El caso es embarazoso para España, tercer mayor productor mundial de carne porcina y derivados. El país exporta cada año 2,77 millones de toneladas a más de cien países, tal como recordó este sábado Planas en una conferencia de prensa posterior a una reunión de urgencia.

Las autoridades de Madrid quieren así limitar «al máximo el impacto económico» para el sector, derivado del cierre inmediato de un tercio de los mercados, entre ellos el de México, comunicado el viernes por la noche.

«La prioridad desde el punto de vista sanitario» está en «tratar de erradicar, de limpiar todos los posibles casos que pudiera haber en esa zona y evitar su propagación», añadió el ministro Planas, refiriéndose al origen del foco.

En Europa, la peste porcina africana está actualmente presente en los países bálticos y en varios países de Europa del este, desde su llegada por medio de Rusia en 2014.

