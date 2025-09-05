España propone una alianza con Latinoamérica para divulgar y proteger derechos digitales

Cartagena (Colombia), 5 sep (EFE).- El ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, propuso en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias la construcción de una alianza con América Latina para promover y proteger los derechos digitales de las personas.

«La revolución digital conlleva grietas y oportunidades. Y la geopolítica del siglo XXI se redefine casi a la misma velocidad y en torno a las mismas manos que la IA (inteligencia artificial). Por eso estamos hoy aquí, porque Europa e Iberoamérica deben tomar partido y elevar su propia voz», expresó López.

El ministro, que participa en el Congreso Internacional Andicom en Cartagena, intervino en el conversatorio ‘Nuestros derechos en un mundo digital’ organizado por la entidad pública empresarial española Red.es.

Allí presentó el Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa creada por el Gobierno español con la que se busca promover el conocimiento y la protección de los derechos de las personas en los entornos digitales.

«El Gobierno de España no tiene dudas: queremos, diseñamos y financiamos una transformación digital humanista y sostenible», resaltó López, quien agregó que se debe «defender la privacidad, formar en competencias digitales y garantizar el acceso a la información veraz».

El Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa público-privada impulsada por Red.es, cuenta con la colaboración de 19 entidades que trabajan en temas tecnológicos, académicos y sociales y apunta a ser una respuesta a los desafíos éticos, normativos y sociales que plantea la digitalización.

Más de 6.000 participantes de 30 países, incluidas 24 empresas españolas apoyadas por ICEX, se dan cita en esta edición de Andicom que hasta este viernes debaten sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad 5G, sostenibilidad e inclusión digital, entre otros asuntos.

Durante la jornada de este viernes, el ministro López participará en el conversatorio ‘Una transformación digital al servicio de todos’, en el que dialogará con el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi. EFE

