España quiere que el 100 % de los coches vendidos en el país en 2035 sean eléctricos

Madrid, 3 dic (EFE).- El Gobierno de España dedicará cerca de 1.300 millones de euros en 2026 a impulsar el vehículo eléctrico en un nuevo plan para incentivar que para 2035 el 100 % de los coches vendidos en el país sean electrificados.

España quiere consolidar así en su liderazgo en el sector del vehículo eléctrico, en el que es el segundo mayor fabricante europeo y noveno a nivel mundial, y que genera unos dos millones de puestos de trabajo en el país.

La intención del Gobierno español es que la cuota de modelos electrificados producidos en España pase del 12 % en 2023 al 95 % en 2035, mientras que en ventas conllevaría pasar del 10 al 100 %, siempre en el mismo horizonte temporal.

«En el pasado producíamos coches ‘made in Spain’, pero en el futuro tenemos que ir al ‘made by Spain’ como una seña de calidad distintiva vinculada a nuestro país y nuestros territorios», anunció este miércoles el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la presentación del Plan España Auto 2030.

Este plan es una hoja de ruta quinquenal que estructura 25 medidas en ámbitos como la oferta, la demanda, la competitividad de la industria, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad y economía circular.

Una de las medidas anunciadas por Sánchez, dirigida a la demanda, es el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en 2026 para ayudas directas a la compra, cuyos fondos serán gestionados por el Ejecutivo central y no por las comunidades autónomas.

En materia de infraestructuras, Sánchez apuntó que el próximo año lanzarán un nuevo plan, dotado con 300 millones de euros, que contribuirá a desplegar puntos de recarga en aquellas carreteras donde aún no hay los necesarios. Asimismo, se reducirán los trámites para las licencias.

Por último, en relación con la competitividad en el sector, el Gobierno español se comprometió a seguir apoyando a esta actividad con 580 millones de euros más para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), que articula el ecosistema de desarrollo y fabricación de vehículos, ya que España no podrá competir con «gigantes mercados si no es con innovación». EFE

