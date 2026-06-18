España ratifica el convenio europeo para proteger la profesión de abogado

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Estrasburgo (Francia), 18 jun (EFE).- España ratificó este jueves el convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión de abogado, según explicó el ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien defendió que la abogacía debe poder ejercerse «sin injerencias» y con plena libertad.

«Es un convenio fundamental para la protección de la profesión de abogado», dijo a EFE Bolaños, quien subrayó que el acuerdo refuerza una profesión «básica» y «esencial» para el Estado de derecho.

El Convenio del Consejo de Europa protege a los abogados y a sus asociaciones profesionales y regula aspectos como el acceso a la profesión, los derechos profesionales, la libertad de expresión y la disciplina.

Además, obliga a los Estados a garantizar que los letrados puedan trabajar sin agresiones, amenazas, acoso, intimidación ni interferencias indebidas, así como a investigar de forma efectiva los hechos que puedan constituir delito y asegurar la independencia de los colegios y asociaciones profesionales.

El ministro explicó que España se suma a este instrumento internacional como 34º Estado en asumir el documento porque la abogacía, aunque se dedique a la defensa de intereses privados, contribuye también al «funcionamiento correcto, ideal, ejemplar, de una democracia y de un Estado de derecho».

Según Bolaños, el convenio establece estándares internacionales para garantizar que los abogados puedan ejercer su profesión sin condicionamientos, con libertad de expresión y con la protección de los colegios profesionales.

El titular de Justicia señaló que la firma del convenio va en línea con otras medidas impulsadas por el Gobierno español en favor de la abogacía, entre ellas la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, aprobada en 2024.

«Es una ley pionera en Europa para proteger precisamente y garantizar los derechos de los abogados en el ejercicio de su profesión», afirmó.

Bolaños también destacó el esfuerzo del Ministerio por digitalizar la justicia en España, incluida la llamada Carpeta Justicia, con la que abogados, procuradores y ciudadanos podrán acceder a procedimientos judiciales desde dispositivos electrónicos.

«Estamos apostando de manera muy clara, con una inversión muy alta de más de 800 millones de euros, para fomentar la digitalización de la justicia», dijo.

En un comunicado, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, celebró que España se sume a una iniciativa que la profesión «considera un avance relevante para fortalecer el Estado de derecho y la protección de quienes desempeñan una función esencial en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía».

González, también presente en la firma del convenio en Estrasburgo junto al ministro, recalcó que proteger a los abogados y sus instituciones «también es proteger el derecho de los ciudadanos a una defensa independiente y efectiva». EFE

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