España rechaza ampliar la misión europea Aspides y llama a la desescalada

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Bruselas, 16 mar (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval ‘Aspides’ de la Unión Europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y llamó a la desescalada del conflicto.

«La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica. Esa es la posición que tiene que tener la Unión Europea. Desde luego, esa es la posición de la política exterior de España», indicó Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios del ramo.

Agregó que la UE debe hablar, como España, con la voz «de la desescalada, la del diálogo y la diplomacia, la de la vuelta a la mesa de negociación».

Preguntado en concreto por si España es proclive a modificar el mandato de ‘Aspides’ y de aportarle más barcos, dijo que «creemos que es el mandato correcto y que está cumpliendo perfectamente sus funciones en este momento».

«No hay que hacer nada que añada todavía más tensión, más escalada. Lo que hay que hacer es que cesen los bombardeos, que cesen los lanzamientos de misiles, sobre todo los países de Oriente Medio», comentó.

La UE tiene desplegada en la zona la operación EUNavfor ‘Aspides’, que puede operar desde el mar Rojo hasta el Golfo y gran parte del noroeste del océano Índico, y que tiene un mandato puramente defensivo para proteger a los buques que sean objeto de ataques por mar o por aire, sin poder llevar a cabo ataques en tierra.

Fue creada por la UE en febrero de 2024 como operación defensiva en respuesta a la crisis en el mar Rojo tras los repetidos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el tráfico marítimo internacional desde octubre de 2023.

Opera a lo largo de las principales rutas marítimas de comunicación en torno al estrecho de Baab al-Mandab y supervisa la situación marítima en el estrecho de Ormuz, así como en las aguas internacionales del mar Rojo, el golfo de Adén, el mar Arábigo, el golfo de Omán y el golfo Pérsico.

Albares instó a la UE a «hablar de una defensa común con una única voz para no verse arrastrada a otros escenarios y guerras en las que no hemos sido ni consultados ni informados».

«Tenemos en estos momentos escenarios donde además las guerras se conectan», afirmó, y consideró que el levantamiento de sanciones a Rusia por la crisis energética es «un error».

Consideró que «no es el momento de relajar la presión sobre Rusia», visto que las armas que se usan en una guerra «pasan a otras» y que puede haber como consecuencia desplazamientos de población.

En especial, alertó de que la situación en el Líbano, donde Israel está atacando a la milicia Hizbulá, «es una vergüenza para la humanidad» con «casi un millón de desplazados y el riesgo de una invasión terrestre por parte de Israel en un país soberano», que sería «un enorme error».

«Tenemos ataques sobre una fuerza de Naciones Unidas, una fuerza de paz en la que hay un contingente español importante como es (la misión de la ONU) FINUL y una violación sistemática del Derecho internacional y humanitario», apuntó.

«Me gustaría una voz más fuerte de Europa. Sí, sin duda alguna, en defensa del Derecho internacional de los civiles que necesitan protección del Derecho internacional humanitario», concluyó. EFE

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