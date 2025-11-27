España rechaza la fusión del programa Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad

Bruselas, 27 nov (EFE).- España rechaza «fusionar» los programas europeos Erasmus+, de intercambio y formación, y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, centrado en el voluntariado, como plantea Bruselas para el periodo 2028-2034, al temer que ello pueda hacer que el segundo pierda su carácter inclusivo, dijo este jueves el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez.

Pérez participó en un Consejo de ministros europeos de Educación en el que se habló del Reglamento Erasmus+ para el período 2028-2034 y de la manera en que el programa europeo puede contribuir a reforzar la resiliencia de los jóvenes.

«Consideramos fundamental un enfoque diferenciado con un espacio específico para juventud dada la relevancia de estos programas», indicó en un debate con los ministros de la UE.

El secretario de Estado de Juventud español explicó las prioridades de España de cara al futuro, entre las que destacó la de «mantener la independencia del Cuerpo Europeo de Solidaridad, evitando su fusión con Erasmus+, para preservar las características que lo convierten en un proyecto más inclusivo».

En ese contexto, recordó que los dos programas tienen una importante proporción de participantes «con pocas oportunidades», pero especialmente el Cuerpo Europeo de Solidaridad, «donde más de la mitad pertenecen a esta categoría»

Otras de las prioridades, añadió, son «garantizar un capítulo para Juventud en Erasmus+, con recursos propios y presupuesto para afrontar los retos crecientes», así como asegurar un «incremento sustancial del presupuesto», ya que «la propuesta ajustada por la inflación refleja un crecimiento de apenas un 20 % que para nosotros es inferior al observado en otros sectores», señaló.

Asimismo, España defiende la posibilidad de que existan agencias nacionales propias para programas de juventud, no solo de educación, dijo Rubén Pérez, que subrayó que para el país «la educación no formal es una herramienta esencial para que los jóvenes adquieran herramientas que benefician tanto su empleabilidad futura como su condición de ciudadanía activa».

El secretario de Estado dijo que España es consciente de que «puede resultar complejo» introducir «cambios sustanciales en la propuesta comunitaria, pero subrayó que el país está «abierto a alcanzar un compromiso unitario» y que confía en que durante la tramitación europea se lleven a cabo «ajustes para que los programas alcancen todo su potencial».

La propuesta de la Comisión Europea sobre el programa para el periodo 2028-2034 prevé la integración plena del Cuerpo Europeo de Solidaridad en Erasmus+, para optimizar la gestión y reforzar las sinergias entre las actividades de participación juvenil. EFE

