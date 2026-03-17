España recibe 244 millones de euros más del Fondo Europeo de Asilo y Migración

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Madrid, 17 mar (EFE).- La Comisión Europea ha aprobado la quinta modificación presupuestaria para España del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 2021-2027, por la que se amplía la asignación con 244 millones de euros, lo que eleva hasta 812 millones los obtenidos desde el comienzo.

Con este aumento presupuestario, España recibirá un 68 por ciento más respecto al total inicial de 482 millones de euros previsto en 2022.

A esta cantidad se suman 82 millones de euros que España ha recibido en este periodo por el mecanismo temático del FAMI dedicado a prioridades estratégicas y necesidades urgentes, con lo que se llegará a casi 900 millones de euros dedicados a políticas de migración.

En un comunicado, la secretaria de Estado de Migraciones de España, Pilar Cancela, señaló este martes que «la nueva ampliación muestra la confianza de las instituciones europeas en el modelo migratorio español, que se ha convertido en un referente internacional al combinar una gestión eficaz con una actuación humana, segura y fundamentada en los derechos humanos».

La nueva asignación presupuestaria del FAMI destinará 129,5 millones de euros a la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) en España, informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Programa Nacional del Fondo y sus sucesivas modificaciones incluyen apoyo económico a varios objetivos desde 2022 en España. Uno de los principales proyectos en el ámbito del Sistema Europeo Común de Asilo ha sido el funcionamiento de los centros para refugiados de recepción, atención y derivación (CREADE).

Estas instalaciones del ministerio, creadas en 2022 para dar respuesta integral a las personas desplazadas de la guerra de Ucrania, están cofinanciadas desde enero de 2023 por el FAMI para servicios de personal administrativo y técnico y mantenimiento.

A lo largo de estos cuatro años, 260.156 personas han sido atendidas y 126.396 documentadas en los cuatro CREADE, ubicados en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga.

También el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha recibido apoyo para impulsar acciones como la recopilación y análisis de la información sobre estos ámbitos.

Además, el FAMI ha facilitado la creación del Marco Estratégico de Ciudadanía, Inclusión y contra el Racismo y la Xenofobia y sus indicadores de seguimiento.

Asimismo se han cofinanciado proyectos de prevención y protección de 22 víctimas de trata de seres humanos y 52 mujeres migrantes objeto de violencia de género y sus descendientes.

Desde 2021, el FAMI ha financiado convocatorias para facilitar el retorno voluntario de inmigrantes a los países de procedencia con atención y formación individualizadas para la reintegración socioeconómica.

Durante 2025 se consolidó, con apoyo del FAMI, el asentamiento de 817 refugiados como beneficiarios de protección internacional en España, en su mayoría procedentes del Líbano y Costa Rica.

España sufre una fuerte presión migratoria de entradas irregulares desde el continente africano, principalmente por mar, si bien se ha reducido considerablemente desde las 63.970 personas llegadas en 2024.

Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año accedieron al territorio español de manera irregular 5.606 inmigrantes, la mitad que en el mismo periodo de 2025. EFE

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