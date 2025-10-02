España recibió este verano un récord de 22,3 millones de turistas extranjeros

The Swiss voice in the world since 1935
España, segundo destino turístico a nivel mundial, recibió entre julio y agosto la cifra récord de 22,3 millones de visitantes extranjeros, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el INE, 11 millones de turistas extranjeros vinieron a España en julio (+1,6% interanual) y 11,3 millones en agosto (+2,9%). 

Con 22,3 millones de visitantes extranjeros recibidos en estos dos meses, España, el segundo destino mundial por detrás de Francia, superó el récord establecido en 2024 (21,8 millones). 

Los turistas más numerosos fueron los británicos (4,3 millones), seguidos de los franceses (3,6 millones) y los alemanes (2,5 millones).

En los primeros ocho meses de 2025, el número de turistas extranjeros que visitaron España aumentó un 3,9%, alcanzando los 66,8 millones, nuevamente un récord según el INE. 

Esta dinámica fue acompañada de un fuerte aumento del gasto turístico, que alcanzó los 92.500 millones de euros (108.700 millones de dólares) en ocho meses, un 7,1% más que en 2024. 

Solo en el mes de agosto, este gasto alcanzó un promedio de 198 euros (232 dólares) por día y por turista.

Este nuevo incremento de los turistas se anuncia tras meses de protestas y acciones hostiles contra el turismo excesivo en España, donde los habitantes se quejan especialmente del congestionamiento de las infraestructuras y el aumento desmesurado de los alquileres.

Ante el descontento, varias regiones han tomado medidas para mitigar el problema, como Barcelona, que anunció en junio de 2024 que pondrá fin al alquiler de apartamentos turísticos antes de 2029 para facilitar el acceso a la vivienda para los residentes.

