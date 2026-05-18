España recibida con gestos de agradecimiento en Asamblea de la OMS por manejo del crucero

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Ginebra, 18 may (EFE).- La delegación de España ante la Asamblea Mundial de la Salud, que ha empezado este lunes en Ginebra, ha sido recibida con gestos de agradecimiento por parte de numerosos países por su manejo del crucero en el que se declaró un brote de hantavirus, la evacuación de los pasajeros y su repatriación.

«Hemos recibido muchos agradecimientos y muchas felicitaciones, que son felicitaciones compartidas con todo el operativo de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos europeos», declaró a EFE la ministra de Salud, Mónica García, quien dirige la delegación española.

Destacó que la gestión de todas las etapas relacionadas con la recepción del crucero en Tenerife fue una «prueba de fuego» de la cual los equipos de prevención, preparación y respuesta a emergencias sanitarias salieron airosos.

«Estamos preparados y que vamos a seguir trabajando para estar todavía mejor preparados para las siguientes epidemias, pandemias que vendrán, recalcó.

En esta jornada inaugural de la Asamblea, que concluirá el próximo sábado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a la ministra Mónica García por su liderazgo y colaboración en la respuesta al brote infeccioso.

Sobre el estado de los catorce pasajeros españoles que fueron evacuados del crucero, la ministra indicó que aparte de la única persona que dio positivo -y que está en franca mejoría- , el resto siguen sin presentar síntomas.

Todos pasarán hoy una segura prueba de diagnóstico PCR y seguirán bajo una vigilancia sanitaria.

Señaló que en función de los resultados que se obtengan de estas pruebas se podrían adoptar medidas como el uso de espacios comunes o que puedan recibir visitas de familiares, siempre siguiendo estrictas medidas de prevención y seguridad.

García precisó que al menos hasta el día 28 la cuarentena continuará en el medio hospitalario y que si tienen cuatro pruebas PCR negativas podrían concluirla en sus domicilios. EFE

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