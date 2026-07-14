España reclama que cohesión y PAC tengan «peso relevante» en el nuevo presupuesto europeo

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Bruselas, 14 jul (EFE).- El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, reclamó este martes que los fondos de cohesión y la Política Agraria Común (PAC) tengan «un peso relevante» en el próximo presupuesto plurianual europeo 2028-2034.

«Pensamos que la cohesión y la PAC tienen que tener un peso relevante junto con el resto de prioridades que, por supuesto, incluyen la seguridad, la defensa y la triple transición verde, digital y social, pero que deberá ir acompañado también de ese importante rol de las regiones», declaró a su llegada al Consejo de Asuntos Generales que se celebra hoy en Bruselas.

El secretario de Estado abogó por un presupuesto europeo «verdaderamente ambicioso, a la altura de los desafíos que se enfrenta la Unión Europea», que tenga en cuenta de manera destacada «el importante rol» de regiones ultraperiféricas como Canarias.

Para lograr el objetivo que se marca España, Sampedro pidió «explorar» las fuentes de financiación como el pago gradual de la deuda de los fondos ‘Next Generation’ y la consideración de la emisión de nueva deuda.

El Consejo de Asuntos Generales, el primero bajo la presidencia irlandesa, también abordará este martes la ampliación de la UE con la celebración de cuatro conferencias intergubernamentales con Ucrania, Moldavia, Albania y Montenegro, el país más avanzado en el proceso de adhesión.

«Esto muestra el nuevo momento e impulso que se está dando a la ampliación, que España apoya fuertemente», añadió Sampedro.

En la reunión de este martes también se abordará la simplificación y la competitividad de la UE, que España reclama fortalecer a través del mercado único y la apertura hacia el exterior, «estrechando relaciones comerciales con socios fiables» de cara a diversificar las fuentes de abastecimiento. EFE

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