España reduce la tasa de abandono escolar 7,2 puntos porcentuales en la última década

2 minutos

Bruselas, 4 jun (EFE).- España redujo la tasa de abandono escolar prematuro en 7,2 puntos porcentuales en la última década y se situó en el 12,8% en 2025, dos décimas menos con respecto al año anterior, según datos de la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, publicados este jueves.

Se trata del tercer mayor descenso de la tasa de los diecinueve países de la Unión Europea (UE) en los que disminuyó con respecto a 2015, tras Malta (-7,7 pp) y Portugal (-7,4 pp).

Aunque la tasa de España ha descendido, el país se sitúa como el tercer Estado miembro con mayor proporción de jóvenes de entre 18 y 24 años que dejan el sistema educativo antes de tiempo, tras Rumanía (15,5 %) y Alemania (13,1 %).

Chipre (+4,6 pp), Alemania (+3 pp) y Austria (+2,7 pp) registraron los mayores aumentos de los siete países comunitarios en los que creció el abandono escolar prematuro en la última década.

El objetivo de la UE para 2030

En el conjunto de la UE, el porcentaje se sitúa en el 9,1 % en 2025, un 1,9 % menos que hace diez años, por lo que la cifra se encuentra a una décima de alcanzar el objetivo del 9 % fijado para 2030.

17 países ya han alcanzado la meta establecida por la UE, con Croacia (2,1 %), Grecia (3,0 %) e Irlanda (3,6 %) encabezando las estadísticas, mientras que España se sitúa a 3,8 puntos porcentuales del objetivo fijado.

En cuanto a la brecha de género, la tasa de abandono escolar del conjunto de la UE en hombres jóvenes se sitúa en el 10,6 % en 2025, mientras que la cifra es menor en el caso de mujeres jóvenes (7,5 %). En ambos géneros, se produjo una bajada del 1,9 % con respecto a 2015.

La Comisión Europea emplazó este miércoles a España a reducir el abandono escolar temprano y reforzar la formación profesional dual en sus recomendaciones anuales del Semestre Europeo de Primavera 2026.

Aunque la tasa de abandono escolar temprano ha descendido en los últimos diez años, “sigue muy por encima de la media de la UE y del objetivo europeo para 2030”, con diferencias regionales persistentes, señaló el Ejecutivo comunitario en su informe. EFE

lcg/par/alf