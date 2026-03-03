España reduce su brecha de género en empleo y se coloca por debajo de la media de la UE

3 minutos

Bruselas, 3 mar (EFE).- La brecha de género en el empleo en España, que representa la diferencia entre la tasa de empleo masculino y femenino, cayó en 2024 hasta los 9,8 puntos porcentuales (pp), lo que situó al país por debajo de la media de la Unión Europea (UE) tras una década por encima del promedio comunitario.

Según informó este martes en un comunicado la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, como parte de una serie de artículos dedicados al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, la brecha de género en el empleo en España ha bajado del umbral de los 10 puntos porcentuales (pp) por primera vez en una década.

En 2024, la tasa de empleo de los hombres fue del 76,3 %, mientras que en el caso de las mujeres se situó en el 66,5 %.

La diferencia entre ambas tasas dejó una distancia de 9,8 pp; una brecha que se cerró medio punto porcentual con respecto al año anterior, cuando se ubicó en los 10,3 pp.

La UE, por su parte, también redujo ese desajuste, aunque a un ritmo menor, pasando de 10,2 a 10 puntos.

Esto implica que España se colocó en 2024 por debajo del promedio comunitario, un escenario sin precedentes en la última década. Entre 2015 y 2024, la brecha de género en el empleo en España solo se situó por debajo de la media europea en el año 2021, cuando varios países registraron una «ruptura en la serie temporal» atribuible a una reforma estadística, explica Eurostat.

Por Estados miembros, los mejores datos de 2024 se registraron en los países del norte de Europa. La brecha fue prácticamente nula en Finlandia (0,7 pp) y relativamente estrecha en Lituania (1,4 pp) y Estonia (1,7 pp).

Mientras, la mayor brecha de género en el empleo se anotó en Italia, con 19,4 pp, seguida de Grecia (18,8 pp) y Rumanía (18,1 pp).

Contratos temporales y a tiempo parcial, brecha negativa

Sin embargo, al observar la proporción de mujeres y hombres con empleo a tiempo parcial, la brecha cambia de signo y pasan a ser ellas el grupo mayoritario.

La proporción de mujeres trabajadoras a tiempo parcial en la UE fue mucho mayor (27,8 %) que la de los hombres (7,7 %), lo que dejó una brecha negativa de más de 20 puntos porcentuales.

En el caso de España, esta brecha fue más estrecha que la del promedio europeo, con una diferencia de -14,8 pp, aunque 0,2 puntos más ancha que en 2023.

La misma tendencia se registró en los contratos temporales, ámbito en el que la tasa de empleo femenina fue del 11,3 % frente al 8,9 % de masculina.

En cuanto a las situaciones de subempleo (personas que, a pesar de estar empleadas, no trabajan a tiempo completo y carecen de un volumen de trabajo suficiente), la brecha también fue negativa (de -2 puntos), con un 3,6 % de mujeres frente al 1,6 % de hombres. EFE

