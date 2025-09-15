The Swiss voice in the world since 1935

España refuerza su presencia en el Cartoon Forum con 5 coproducciones y 2 nominaciones

París, 15 sep (EFE).- La trigésimo sexta edición del Cartoon Forum, el gran certamen europeo de series de animación, ha comenzado este lunes en Toulouse (sur) y España se consolida como uno de los protagonistas del evento con cinco series de coproducción mayoritariamente española y dos nominaciones destacadas.

Entre los proyectos con participación española destacan ‘Antón Piñón’, una serie preescolar 2D coproducida por Imagic TV y NHK Enterprises (Japón); ‘San Misterio’, adaptación del cómic de Carlos Sallas para niños de 6 a 9 años, coproducida por Mago Production (Cataluña) y Mistral Films Studio (Alemania); y ‘Sissi & Caesar’, producción en stop motion de Pangur Animation (España) y 3 Tercios (Chile) destinada a niños de 5 a 6 años.

También participan ‘KooKoo Corral’, una serie de animación 2D basada en el universo ‘Kukuxumusu’ dirigida a jóvenes y adultos por 3Doubles Producciones; y ‘Lola, Porco & Paco’, serie 2D para público joven y adulto de Undodez Producións (Galicia).

Además, España participa como coproductor minoritario en ‘2142’, serie de ciencia ficción para jóvenes y adultos de Hampa Studio (Valencia) y The World of 2142 (Serbia), así como en ‘Nome is an Island’, serie preescolar coproducida por Imagic TV y un estudio serbio.

Entre los finalistas españoles, RTVE compite en la categoría de Broadcaster del Año por su apuesta por la animación en Clan y su participación en coproducciones como ‘Samuel’, ‘El diario de Alice y Yo’, ‘Elvis Riboldi’.

Por su parte, Liquid Rock Entertainment opta al premio de Inversor/Distribuidor del Año por su labor en distribución y coproducción de series como ‘Los exploradores secretos’ y ‘Superthings: Rivals of Kaboom’.

Este año, el Cartoon Forum reúne 75 proyectos de 20 países, con 396 horas de programación y un presupuesto de 339,5 millones de euros.

La mayoría de las series (80 %) se dirige a público infantil y familiar, con predominio de la animación 2D (68 %) y con un 37 % de proyectos con protagonistas femeninas o enfoque de género. EFE

