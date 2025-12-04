España registró sus mayores emisiones anuales de incendios forestales en 23 años en 2025

Berlín, 4 dic (EFE).- España sufrió en 2025 sus mayores emisiones anuales de incendios forestales en 23 años, según el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera (CAMS) de Copernicus, que además indica que Europa en su conjunto experimentó su nivel más alto de contaminantes que afectan la calidad del aire desde que comenzaron los registros en 2003.

En un boletín publicado este jueves, la agencia europea con sede en la ciudad alemana de Bonn recuerda que en la península ibérica las olas de calor persistentes, las condiciones extremadamente secas y los fuertes vientos alimentaron grandes incendios forestales en España y Portugal en el periodo estival.

Como consecuencia, «España registró sus mayores emisiones anuales de incendios en 23 años y pasó de niveles inferiores al promedio a alcanzar cifras récord en tan solo una semana a mediados de agosto».

El humo de los incendios viajó hasta el Reino Unido y el noroeste de Europa, de manera que las concentraciones superficiales de contaminación del aire por partículas finas (PM2.5), perjudiciales para la salud humana, superaron con creces las directrices medias de 24 horas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Reino Unido también experimentó su mayor total anual de emisiones por incendios forestales en los 23 años del conjunto de datos de CAMS, impulsado por incendios significativos en el norte de Escocia a finales de junio y principios de julio.

La actividad de incendios forestales durante el verano en el este del Mediterráneo fue excepcionalmente severa, con Grecia y Turquía experimentando importantes brotes desde finales de junio hasta julio.

Chipre sufrió sus peores incendios de julio en más de cincuenta años y registró sus mayores emisiones anuales en la historia tras solo dos días de incendios.

Países de la región de los Balcanes, incluidos Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, experimentaron también incendios extremos durante el verano.

Así, Europa experimentó su nivel anual más alto de emisiones desde que comenzaron los registros de CAMS en 2003.

«Los importantes incendios forestales durante el período estival contribuyeron al mayor total anual de emisiones de incendios de las últimas dos décadas para la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, con poco menos de 13 megatoneladas de carbono», señaló la agencia.

Aunque las emisiones de carbono procedentes de incendios en Europa no contribuyen de manera significativa a las emisiones globales de CO2, los valores pueden utilizarse como referencia para las emisiones de muchos contaminantes que afectan la calidad del aire en la región, como las partículas finas PM2.5 y los óxidos de nitrógeno (NOx).

En otras partes el mundo, los incendios forestales extremos persistieron en las regiones boreales de América del Norte en 2025.

En Canadá, alrededor de 250 megatoneladas de carbono fueron liberadas por incendios forestales hasta el 1 de octubre, marcando su segundo nivel anual más alto y el tercer año consecutivo de actividad excepcional.

El humo de estos incendios cubrió repetidamente grandes partes de Norteamérica y hubo varios casos de transporte de humo a través del Atlántico Norte hacia Europa y más allá.

En Estados Unidos, el gran brote de incendios forestales que afectó a Los Ángeles en enero fue provocado por la convergencia de vegetación excepcionalmente seca y potentes vientos Santa Ana.

Los incendios provocaron graves impactos en la calidad del aire, con concentraciones superficiales de PM2.5 muy por encima de niveles seguros en Los Ángeles y alrededores.

Aunque gran parte del humo fue transportado hacia el Pacífico por los vientos, los monitoreos locales revelaron niveles peligrosos de exposición. EFE

