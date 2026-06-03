España registra un récord de muertes atribuibles al calor en un mes de mayo

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España registró en mayo 101 muertes atribuibles al calor, un récord para ese mes desde que se comenzaron a llevar estas estadísticas en 2015, anunció el miércoles el Ministerio de Sanidad.

«Este dato multiplica por 3,6 la media de fallecimientos asociados al calor registrada en los meses de mayo de la última década, lo que pone de relieve el importante impacto sanitario que pueden tener los episodios de calor incluso antes del inicio del verano», señaló el ministerio en un comunicado.

Estas estimaciones se basan en un sistema llamado «MoMo» (Monitorización de la Mortalidad), que estudia las variaciones de la mortalidad general diaria observada respecto a lo que sería esperable según las series históricas.

En mayo pasado se superaron varios récords de temperatura para ese mes en varias ciudades de España, particularmente en el norte del país, según la agencia española de meteorología (Aemet), que registró «temperaturas extraordinariamente altas para mayo».

Desde 2015, y hasta el verano boreal de 2025, en España se contabilizan «27.564 muertes atribuibles a las altas temperaturas», indicó el Ministerio de Sanidad.

El año 2022 fue el más mortífero, con 4.789 fallecimientos, seguido de 2025, con 3.832.

España vivió en 2025 su verano más caluroso desde que se tienen registros, con una temperatura promedio de 24,2 °C, según la Aemet.

Aunque acostumbrada a temperaturas elevadas, España se enfrenta desde hace varios años a episodios de calor cada vez más numerosos y frecuentes, a veces fuera de los meses de verano.

Nueve de los diez veranos más calurosos en España han ocurrido en el siglo XXI, según la Aemet.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

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