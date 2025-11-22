España reitera a Ucrania su apoyo a una paz «justa y duradera» tras el plan de Trump

Madrid, 22 nov (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró este sábado a su colega ucraniano, Andrii Sybiha, el apoyo de España a una paz «justa y duradera», después de que el presidente Donald Trump haya apremiado a Ucrania a responder a un plan de paz diseñado únicamente por EE.UU. con Rusia.

«España está comprometida con la seguridad de Europa, que es la de nuestros ciudadanos», escribió Albares en la red social X después de informar de que acababa de hablar con su «amigo» el ministro de Ucrania para reiterarle un «apoyo firme» para alcanzar una «paz justa y duradera».

El plan de paz citado obligaría a Ucrania a ceder territorio a Rusia, que invadió el país en febrero de 2022, y a reducir su ejército a un máximo de 600.000 efectivos, además de que se cerraría para siempre la puerta a una eventual entrada en la OTAN.

El presidente estadounidense dio el viernes un ultimátum al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para que lo acepte antes del 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en los EE.UU.

Sin embargo, la Unión Europea ha sido excluida de las negociaciones y ha pedido que la voz de Ucrania sea escuchada en cualquier plan que ponga fin a la guerra.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, dijeron que «no debe haber nada sobre Ucrania sin Ucrania».EFE

