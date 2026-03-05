España renueva y moderniza escuelas ucranianas dañadas por las fuerzas rusas

Marcel Gascón

Mircha (Ucrania), 5 mar (EFE).- Agitando banderas de España y vestidos con las camisas bordadas con que los ucranianos reciben los días de fiesta, los alumnos de la escuela de Mircha, cerca de Kiev, celebraron esta semana la reinauguración del centro, que en los días de la ocupación rusa sirvió de cuartel para las tropas del Kremlin y ha sido ahora renovado por la Cooperación Española y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).

En marzo de 2022, durante el asedio ruso a Kiev de los primeros días de la invasión, la escuela sufrió destrozos en la fachada y el techo. Las puertas y muchas ventanas fueron destruidas en intercambios de fuego que provocaron también daños estructurales al edificio. Donde antes jugaban los niños se encontraron, además, restos de explosivos.

Los trabajos de reconstrucción y transformación de la infraestructura comenzaron en abril de 2025 en el marco de un proyecto del PNUD y la AECID, el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, que según el programa de la ONU tiene un presupuesto de cuatro millones de euros.

Menos de un año después las obras han concluido y han dejado lista para ser utilizada una escuela mucho más moderna y mejor equipada que la que encontraron en hace cuatro años los rusos.

“Este proyecto financiado por la AECID tiene como objetivo rehabilitar ocho escuelas destruidas o dañadas durante la guerra, y permitirá que los niños que durante este período no han podido ir a la escuela puedan hacerlo en condiciones dignas, con todos los servicios y mejor que antes”, dice a EFE al término del acto de inauguración el embajador de España en Kiev, Ricardo López-Aranda.

Del ‘mundo ruso’ a la UE

Como destacaron profesores del centro durante la ceremonia, en la que el colegio se puso sus mejores galas y ofreció a los visitantes actuaciones de música y baile a cargo tanto de maestros como de alumnos, los cambios que ha vivido la escuela de Mircha desde el comienzo de esta guerra son un ejemplo de la transformación del país a la que aspiran muchos ucranianos y quienes desde el exterior apoyan su causa.

“No es cuestión sólo de la reconstrucción de un edificio, sino de la recuperación por parte de la comunidad del sentido de la estabilidad y de la confianza en el futuro”, dijo Irina Zajarchenko, jefa del Consejo de Borodianka, el distrito en el que se encuentra la localidad de Mircha, quien dio las gracias a España y al PNUD por hacer posible la reconstrucción de la escuela.

De no haber expulsado Ucrania a las tropas rusas de la zona de Borodianka, la escuela se habría convertido, como ha ocurrido con todos los colegios de la Ucrania anexionada por Moscú, en un centro en el que se estudia con los libros de texto de exaltación nacional y tradicionalista aprobados por el Kremlin.

Con su retorno en la primavera de 2022 a manos ucranianas y el apoyo prestado en este caso por España y el PNUD, la escuela presume hoy de valores y conceptos en boga en Europa como la inclusividad, la igualdad entre hombres y mujeres y la eficiencia energética, y ofrece a los alumnos unas instalaciones aún hoy difíciles de imaginar en la mayor parte de pueblos de Ucrania.

“Con el apoyo del Gobierno y del pueblo de España hemos conseguido hacer de esta infraestructura un proyecto piloto, una escuela modelo que representa el renacer y la recuperación de Ucrania en muchos sentidos”, dice a EFE el número dos de la oficina del PNUD en Ucrania, Cristóforos Politis.

El representante del PNUD destaca que, al igual que ocurrirá con el resto de centros que se beneficiarán de este proyecto conjunto entre la ONU y España, la escuela ha sido renovada “en la línea con los estándares de la UE” y sirve a la comunidad que la utiliza como preparación para la integración en el bloque comunitario por la que trabaja Ucrania.

“La escuela representa en muchas facetas el modelo de reconstrucción y recuperación al que aspira Ucrania y por el que apuesta el PNUD”, señala Politis. EFE

