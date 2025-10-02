España respalda la coalición contra el narcotráfico propuesta por Francia e Italia

2 minutos

Copenhague, 2 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este jueves su respaldo a la propuesta de Francia e Italia de crear una coalición de países contra el narcotráfico en Europa.

Está previsto que la propuesta sea presentada en la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Copenhague por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

A su llegada a la cumbre, Sánchez se refirió a esta iniciativa ante un asunto que consideró muy importante y del que lamentó que se hable poco.

«Nosotros aplaudimos esta propuesta y, como Gobierno, nos sumamos a esta coalición de países en la lucha contra el tráfico de drogas», añadió antes de precisar que ya existe colaboración europea para hacer frente a esta lacra.

Sánchez avaló la iniciativa por todas las implicaciones que tiene el problema, ya sea desde el punto de vista sanitario por su repercusión en la salud mental, como en la lucha contra las mafias que, dijo, están socavando la convivencia.

En la cumbre de la Comunidad Política Europea el presidente del Gobierno prevé reiterar el apoyo al aumento de la seguridad en el flanco este europeo, que ya expresó la víspera en la reunión informal de los líderes de los Veintisiete.

Pero de la misma forma tiene previsto plantear al resto de líderes la necesidad de hacer frente a la emergencia climática como otro factor más que afecta a la seguridad de los países.

Además de estar presente en el plenario de la cumbre, Sánchez participará en una mesa redonda sobre las tradicionales y las nuevas amenazas a la seguridad, un foro que estará copresidido por Macron y el primer ministro de Albania, Edi Rama. EFE

BB/cg

(Vídeo)