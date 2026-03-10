España responde a Macron que no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

1 minuto

Madrid, 10 mar (EFE).- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, respondió este martes al presidente francés, Emmanuel Macron, que España no va a participar en ninguna acción que suponga un apoyo a la guerra de Irán y ha precisado que solo lo hará en operaciones que puedan garantizar la paz.

Macron anunció la puesta en marcha de una misión internacional de carácter «defensivo» para «abrir progresivamente» el estrecho de Ormuz y ha detallado que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá «atraer y movilizar» a otros países europeos.

«No hay ninguna concreción ni planteamiento oficial de la idea de Macron», ha asegurado Albares en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

El titular de Exteriores ha reiterado la posición del Ejecutivo de no participar en ningún tipo de acción que suponga un apoyo a la guerra en Irán y Oriente Medio.

«El Gobierno de España solo participa en operaciones que puedan garantizar la paz y que garanticen la seguridad de la Unión Europea. Y esos son los parámetros en los que en los que estamos», ha incidido Albares.

El ministro de Exteriores ha reconocido que las informaciones que llegan sobre el conflicto constatan que la situación en la zona «se mantiene de manera muy preocupante». EFE

