España se abre a participar en fuerza transitoria de seguridad en Gaza, pero con la ONU

París, 9 oct (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se abrió a que España participe en una fuerza transitoria de seguridad tras la paz que dé formación a las fuerzas palestinas -una propuesta formulada por el presidente francés, Emmanuel Macron-, siempre y cuando tenga el aval de la ONU.

«Si queremos pensar en un futuro para Gaza y que pueda ser con una gobernanza propiamente Palestina, se necesitarán unas fuerzas de seguridad palestinas, y dar formación es algo que desde luego los europeos sabemos hacer perfectamente, conjuntamente con los países árabes», declaró a los medios Albares.

Nada más terminar su participación en una reunión ministerial celebrada en París junto a una decena de países europeos y árabes, Albares aclaró que esta eventual participación solo sería posible si «hay un mandato» de la ONU, un requisito que ya había hecho público antes del encuentro.

En la apertura de la cita diplomática, Macron dijo que Francia está dispuesta a contribuir con un contingente de paz «para formar y equipar las fuerzas de seguridad palestinas» que pueda intervenir cuando se complemente el plan de paz adoptado esta madrugada en Egipto entre Hamás e Israel y auspiciado por Estados Unidos.

Albares recordó que «España ya está presente» en otras misiones en Oriente Medio, pero insistió en «definir un mandato antes de poder decidir» sobre la participación española.

El ministro español señaló que en la reunión celebrada en París «se respiraba una esperanza lúcida», debido a que todos los países participantes son «conscientes de los inmensos desafíos y de la fragilidad de todo el proceso (de paz), que ni siquiera está empezando».

Albares volvió a congratularse por los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y aclaró que no había «una competición» entre Europa y Washington por ver quién contribuía más a la paz en Palestina.

«En esa mediación España ha acompañado en todo lo que hemos podido. Por lo tanto, esto no es una competición a ver quién llegaba primero. Lo importante es que hay una esperanza de paz. Una esperanza que tiene todavía muchos obstáculos», ahondó.

El ministro español habló también de la importancia de apoyar a Cisjordania. «La Autoridad Nacional Palestina, que es nuestro socio para la paz, tenemos que apoyarla como viene haciendo España (con una aporte de 50 millones de euros). Hay que hacer un esfuerzo financiero y hay que hablar muy claramente de Israel para que entregue los impuestos que en estos momentos está reteniendo», subrayó.

En la reunión de hoy, participaron los anfitriones franceses, Arabia Saudí, Jordania, Alemania, Italia, Reino Unido, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto y la Comisión Europea (CE). EFE

