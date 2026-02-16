España se sitúa debajo de la media UE en muertes en carretera en 2024

3 minutos

Bruselas, 16 feb (EFE).- España registró en 2024 un total de 1.785 muertes en carretera, lo que se tradujo en 37 fallecidos por cada millón de habitantes, un dato inferior a la media de la Unión Europea (UE), aunque este país registró una mejora de sus cifras insuficiente para alcanzar el objetivo marcado por Bruselas para 2030.

En un informe de evaluación sobre la política de la UE en materia de seguridad vial, publicado este lunes por la Comisión Europea (CE) con datos de Eurostat, el bloque comunitario constata que 19.940 personas fallecieron por accidentes de tráfico en 2024, el 9,2 % en vías españolas.

En términos relativos, aquel año dejó una media de 45 muertes por cada millón de habitantes en el conjunto de la UE, ocho puntos por encima del dato de España, situado en 37 defunciones.

Con respecto a 2023, el número de accidentes descendió un 2 % en el conjunto de la Unión Europea y un 1 % en España. Ambas cifras se sitúan lejos de la reducción anual del 4,6 % necesaria para cumplir los objetivos de 2030, establecidos en el Marco de Política de Seguridad Vial de la UE 2021-2030.

La UE aplaude el límite de 30 km/h en España

En el informe publicado hoy, el Ejecutivo comunitario concretó que algunos países han llevado a cabo «medidas exitosas» que varían según el contexto nacional. Entre los logros más destacados, se incluye la implementación del límite de velocidad de 30 km/h en centros urbanos en España.

También mencionó el despliegue de una red integral de cámaras de tráfico automatizadas en Francia, una nueva plataforma nacional de seguridad vial para todos los niveles de gobierno en Bélgica y campañas de concienciación sobre seguridad vial bien documentadas y ejecutadas en Dinamarca.

La principal conclusión de esta revisión es que la realidad en las carreteras europeas es «desalentadora», ya que «aunque se han realizado avances, el ritmo de mejora en muchos Estados miembros es insuficiente para alcanzar el objetivo de la UE para 2030».

Para alcanzar los objetivos de reducción de muertes en carretera en un 50 % para 2030 y de acercarse a su eliminación en 2050, la UE pide a los Estados miembros que renueven su compromiso político, que empleen una financiación adecuada y que adopten enfoques innovadores que se traduzcan en más vidas salvadas, aprovechando los avances tecnológicos en seguridad vehicular.

En cuanto acciones a concretas, la CE insta a los entes locales y regionales a aplicar estrategias de gestión de la velocidad, a mejorar las infraestructuras para hacerlas más adecuadas a los usuarios vulnerables de la vía pública y a mejorar las capacidades de respuesta ante emergencias.

«Si bien hemos logrado avances importantes, debemos redoblar nuestros esfuerzos y actuar con mayor rapidez y determinación. Estas acciones ayudarán a los Estados miembros a salvar miles de vidas, reducir los elevados costes económicos y sociales de los accidentes de tráfico y garantizar que Europa siga siendo líder mundial en seguridad e innovación en el sector automovilístico», declaró Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo. EFE

