España siguió liderando en septiembre las peticiones de asilo en la UE por los venezolanos

Bruselas, 16 dic (EFE).- Las solicitudes de asilo en España siguieron escalando en septiembre, donde se registraron 11.355, la mayor cifra de toda la Unión Europea debido sobre todo al alto número de venezolanos que lo pide en ese país, mientras que en el conjunto de los Veintisiete continuaron disminuyendo, con 58.495 peticiones presentadas por primera vez, un 24 % menos que en el mismo mes del año anterior.

España, Italia, Francia y Alemania siguieron siendo los países de la UE que recibieron el mayor número de primeras solicitudes de asilo. En septiembre, los cuatro Estados miembros registraron el 72,1 % de todas las peticiones presentadas, indicó la oficina estadística comunitaria Eurostat.

Comparado con agosto de este año, las peticiones en España aumentaron un 34 % y en la UE un 14 %, según una estadística publicada este martes por Eurostat, que precisa que el dato de España es provisional.

Por nacionalidad, los venezolanos y afganos siguieron siendo los grupos más numerosos de solicitantes de asilo en la UE en septiembre de 2025.

Los venezolanos presentaron 6.760 solicitudes, lo que representa un aumento del 30,5 % en comparación con agosto de 2025, cuando se presentaron 5.180 peticiones.

En comparación con el mismo período de 2024, el incremento entre esta nacionalidad fue del 23,1 %.

En segundo lugar se situaron los afganos, que desde mediados de 2023 había registrado una caída de peticiones de asilo en la UE pero que en septiembre de 2025 presentaron 6.460 solicitudes, una subida del 26,4 % en comparación con el mismo mes del año precedente.

El tercer grupo más grande de solicitantes de asilo fueron los sirios, que presentaron 3.135 solicitudes en septiembre de 2025. En comparación con septiembre de 2024, hubo una caída del 78,7%.

En cuanto a los menores no acompañados, en septiembre de 2025, los Países Bajos recibieron el mayor número de solicitudes (440 solicitudes, el 24,8 % del total), mientras que Alemania ocupó el segundo lugar, con 265 solicitudes y España el tercero, con 235. EFE

