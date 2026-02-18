España someterá a mayor control fronterizo los paquetes comprados en plataformas digitales

Barcelona, 18 feb (EFE).- España someterá a un mayor control fronterizo los paquetes y productos industriales que se importan al país, sobre todo a través de plataformas de comercio electrónico, poniendo especial vigilancia a la paquetería de menos de 150 euros para proteger a las empresas españolas.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, afirmó este miércoles que el Gobierno quiere reforzar «el tejido productivo frente a la entrada de productos industriales de fuera de la UE «en condiciones no adecuadas» y que no cumplen las exigencias de la normativa europea, para proteger al sector industrial y a los consumidores.

En ese sentido y ante un contexto de aumento de las importaciones, el gobierno español ve necesario proteger a las empresas españolas del aumento de productos comerciados desde países de fuera de la UE.

Entre las medidas del nuevo plan se encuentra someter a un mayor control fronterizo a los paquetes pequeños, «con un valor menor a los 150 euros», que se venden en plataformas de comercio electrónico y que ahora deberán pasar por controles más exhaustivos en las fronteras, aunque todavía no se ha detallado cuáles serán, dijo el ministro.

También anunció una ampliación de la lista de productos industriales sometidos a control fronterizo, que buscará ampliar a toda la UE para establecer «estándares mínimos comunes», y citó como ejemplo los suelos laminados o materiales de construcción.

Dentro de este refuerzo fronterizo, se creará un sistema de alerta temprana en el que colaborarán diferentes sectores para «anticipar riesgos» y detectar el fraude sobre artículos que compiten con las empresas españolas.

El ministro avanzó que los datos de comercio exterior para el 2025 que presentará su cartera mañana han sido «de los mejores» de la historia, con un aumento de las exportaciones a pesar de los aranceles de EE.UU., aunque alegó que es la demanda interna la que está impulsando la economía, más que el comercio exterior. EFE

