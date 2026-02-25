España supera la media UE en brecha de género en pensiones: las mujeres cobran 29 % menos

Bruselas, 25 feb (EFE).- Las mujeres españolas de más de 65 años percibieron de media un 29,2 % menos de pensión que los hombres en 2024, lo que situó a España por encima de la media de la Unión Europea (UE) en esa brecha de género, que en el bloque comunitario fue del 24,5 %.

Según informó este miércoles la oficina de estadística comunitaria Eurostat, el reparto de las pensiones entre hombres y mujeres en España fue, de media, el séptimo más desigual del conjunto de la UE.

Así, se situó por detrás de Malta (40,3 %), Países Bajos (36,3 %), Austria (35,6 %), Luxemburgo (32,7 %), Bélgica (31,3 %) e Irlanda (31,1 %).

En cambio, la brecha fue menor en Estonia (5,6 %), seguida de Eslovaquia (8,4 %) y Hungría (9,6 %).

España, segundo país con más brecha en la pensión mediana

Además de los cálculos basados ​​en las pensiones medias, Eurostat también publica la brecha de género utilizando la mediana de las pensiones, que es el valor intermedio que separa la mitad superior de las pensiones de la mitad inferior. A diferencia de la media, la mediana es menos sensible a un pequeño número de pensiones extremadamente altas o bajas, explica la oficina de estadística.

Al comparar la pensión mediana de los hombres con respecto a la de las mujeres, los datos desprenden que las pensionistas cobran en España un 41,1 % menos que ellos, un dato solo superado por Luxemburgo (43,3 %).

En la UE, sin embargo, la pensión mediana de las mujeres en la UE fue un 24,9 % inferior a la de los hombres.

Según Eurostat, España fue el país en el que la brecha en las pensiones medianas fue mayor que la de las pensiones medias, con una diferencia de -11,9 puntos porcentuales, lo que explica que no hay valores excesivamente altos que estiren la media. La mediana refleja la situación de desigualdad de los pensionistas típicos. EFE

