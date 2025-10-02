España tiene 11,2 alumnos por profesor en primaria y secundaria, menos de la media europea

The Swiss voice in the world since 1935
Bruselas, 2 oct (EFE).- En España hay de media 11,2 alumnos por profesor en los centros de enseñanza primaria y secundaria, una ratio inferior a la europea, situada en los 12,2 estudiantes por educador, según datos de 2023 publicados este jueves por la oficina de estadística europea Eurostat con motivo de la celebración el 5 de octubre de la Jornada Internacional de los Profesores.

La ratio más alta se registró en los Países Bajos (16,0 estudiantes por profesor), seguida de Francia (14,9) y Eslovaquia (14,7), mientras que las más bajas se dieron en Grecia (8,4), Malta y Luxemburgo (ambos con 8,8).

Eurostat indicó que la ratio entre estudiantes y enseñantes ha ido disminuyendo en los últimos diez años, ya que se situaba en 13,3 en 2013.

Por otra parte, en 2023 trabajaban en las escuelas de primaria y secundaria europeas 5,26 millones de docentes.

Los centros de educación primaria empleaban al 36 % del profesorado, mientras que el 34 % lo hacía en el primer ciclo de secundaria y el 30 % restante en el segundo ciclo.

Las mujeres constituían la mayor parte de la plantilla, con un 73 % del profesorado, y los hombres el 27 % restante.

Entre el profesorado de la UE, algo más de la mitad (52 %) tenía entre 30 y 49 años, mientras que el 40 % tenía 50 años o más y solo el 8 % era menor de 30. EFE

mb/jug/vh

