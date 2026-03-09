España traslada su pésame a las familias de las víctimas en ataques a los países del Golfo

1 minuto

Madrid, 9 mar (EFE).- El Gobierno de España trasladó este lunes por la noche su «más sentido pésame» a las familias de los muertos en los ataques lanzados por Irán a los países del Golfo en el conflicto de Oriente Medio y deseó una rápida recuperación a los heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó de «injustificados e indiscriminados» los ataques contra los países socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

«En particular hoy que lamentamos el fallecimiento de dos víctimas en Arabia Saudí, además de los fallecidos en otros países del CCG en días precedentes», destacó España, que reiteró su «plena solidaridad».

El Gobierno de España reiteró su «rotunda y firme condena a los inaceptables ataques iraníes» contra los países del Golfo, especialmente aquellos dirigidos contra infraestructuras civiles, y el lanzamiento de un misil contra Turquía, que, a su juicio, constituyen graves violaciones del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El Gobierno de España llamó de nuevo a la desescalada y a retomar el diálogo y las negociaciones para resolver las controversias pendientes.

«La violencia y la solución militar únicamente generarán una mayor inestabilidad en detrimento de la paz, seguridad y prosperidad de todos», afirmó en el comunicado. EFE

fp