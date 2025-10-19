España trata con Argelia el incremento de la inmigración irregular en las islas Baleares

Madrid, 19 oct (EFE).- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este lunes a Argelia para tratar, entre otros asuntos, los flujos migratorios, sobre todo tras las sucesivas subidas de entradas irregulares de extranjeros en las islas mediterráneas de Baleares por la ruta migratoria argelina.

Marlaska mantendrá un encuentro con su homólogo argelino, el titular de Interior, las Colectividades Locales y de Transporte, Said Sayoud.

Entre otras autoridades, en la delegación española viajarán también las directoras generales de Relaciones Internacionales y Extranjería y de Protección Civil y Emergencias, Elena Garzón y Virginia Barcones, respectivamente.

Aumentan un 75 % las llegadas de migrantes a Baleares

Las llegadas de migrantes por vía irregular a toda España han bajado un 35,9 % en lo que va de este año respecto al mismo periodo de 2024, con una caída del 59 % en el caso de las islas atlánticas de Canarias. Pero en Baleares, la tendencia es la contraria: han subido un 75 por ciento.

Son datos de la semana pasada del propio Ministerio del Interior, que, no obstante, percibe un leve descenso en el ritmo de entradas en los últimos 15 días en el archipiélago balear.

Las entradas han pasado de las 3.481 de enero al 15 de octubre de 2024 a las 6.104 de este 2025.

Según datos de Acnur, la mayoría de las personas que han llegado de forma irregular al sur del territorio peninsular español y las islas Baleares entre enero y agosto pasados procedían de Argelia (52,5 %), Marruecos (16,9 %) y Somalia (11,8 %). EFE

