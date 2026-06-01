España ve «repugnante» que los Estados usen el derecho a veto en la UE para frenar avances

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Barcelona, 1 jun (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, tildó este lunes de «repugnante» que Estados miembros de la Unión Europea usen el derecho a veto que tienen, gracias a la toma de decisiones por unanimidad, para «frenar avances», cuando «no hay un interés nacional en juego».

Albares participó este lunes en Barcelona en una mesa redonda sobre el modelo de gobernanza de la UE junto con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski.

El ministro español sostuvo que la unanimidad es «aceptable cuando hay un interés nacional en juego» para uno de los países de la UE.

«Sin embargo, siempre me ha repugnado cuando he visto un Estado que no lo usa porque haya un interés nacional en juego, sino simplemente para frenar que todos los demás avancemos como queremos», indicó.

El responsable de la diplomacia española mencionó el caso de Hungría, que con el anterior Gobierno de Viktor Orbán «usaba este veto no para defender ningún interés nacional, sino para evitar que los demás pudiéramos ayudar a Ucrania».

O el ejemplo sobre la oficialidad del catalán, que demandan políticos de Cataluña (noreste de España) y que está aplazada en la UE debido a reticencias de algunos países.

Una defensa europea común

En la política de defensa, Albares destacó la necesidad de un ejército europeo, «que no sustituya a los ejércitos nacionales, pero que defienda Europa cuando la talla de la amenaza sea europea o cuando Europa tenga que proyectar fuerzas al exterior».

Consideró que esta mayor integración en defensa es necesaria ante la «amenaza permanente» para Europa que supone actualmente Rusia: «No creo que la actitud agresiva de Rusia hacia el Europa del este vaya a cambiar, por lo menos mientras (el presidente Vladímir) Putin siga al frente de la Federación Rusa», dijo.

Asimismo, sostuvo que Europa debe ser capaz de tener «el mismo nivel de disuasión» que ha tenido hasta ahora, pero en un contexto en el que Estados Unidos «invita» a que los europeos asuman mayores cargas por su seguridad.

«Cuánto más cerca estás de Rusia, más gastas en defensa»

Mientras Albares puso énfasis en la apuesta de España por mejorar la integración de la industria de defensa europea, el ministro polaco remarcó que su país destina un 4,8 % del PIB en defensa y reconoció que «cuánto más cerca estás de Rusia, más gastas en defensa».

«La posición de nuestro ministro de Finanzas es diferente, lo crucificarían si no gastara suficiente en defensa, es diferente en otras partes de Europa», apuntó Sikorski, quien enfatizó que Polonia está «determinada a no volver a ser una colonia rusa y gastará lo que haga falta en el ejército y en una industria de defensa europea».

Y señaló que «un país que no alimenta a su propio ejército está condenado a alimentar al del extranjero», una frase que atribuyó a Napoleón Bonaparte. EFE

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