The Swiss voice in the world since 1935

España ve necesario ser firmes ante el ataque ruso a Polonia pero no precipitarse

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 10 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, consideró que ante el ataque ruso con drones a Polonia es un momento de «necesaria firmeza» pero no hay que precipitarse, dijo este miércoles, y apeló a que los europeos y los socios de la OTAN actúen y respondan «siempre unidos».

«Y esto es lo que vamos a hacer, es lo más eficaz y eso es lo que estamos haciendo todos», subrayó el responsable de la diplomacia española en los pasillos del Congreso de los diputados.

Albares señaló que la violación «flagrante» del espacio aéreo polaco esta madrugada con un ataque con drones, que fueron derribados, evidencia «una escalada» en esta guerra.

El ministro quiso también dejar muy claro que España «quiere la paz, trabaja por el alto el fuego incondicional, pero también por la seguridad, muy especialmente la de Europa y los europeos».

Rusia, en un ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia, empleó más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones y, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, contra el territorio polaco se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed. EFE

alr-BB/ros/ma/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR